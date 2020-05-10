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10 мая • обновлено в 23:32
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Турция готовится к открытию туристического сезона: что можно и нельзя будет на отдыхе

1.8т
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Турция готовится к открытию туристического сезона: в конце мая планируется восстановление внутреннего авиасообщения, а в июне – после предварительного согласования с определенными странами – международное.

Об этом сообщил турецкий министр культуры и туризма Мехмет Эрсой в интервью телеканалу CNN Türk, рассказав об ограничениях, которые коснутся туристов.

По его словам, отели и заведения общественного питания должны будут придерживаться строгих правил для предотвращения распространения коронавируса: обеспечение дистанции между людьми, внедрение правил гигиены, специальные курсы подготовки для сотрудников гостиниц и ресторанов.

Турция открывает туристический сезон

Турция открывает туристический сезон

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Сообщается также, что рестораны в Турции откажутся от шведского стола: еда и напитки будут выдаваться отдыхающим исключительно сотрудниками учреждений.

Кроме того, в Турции обнародуют данные о возможности медицинского обслуживания в туристических районах.

Эрсой отметил, что до кризиса, вызванного пандемией коронавируса, Турция рассчитывала на обслуживание в 2020 году 58 млн туристов. Сейчас министр предусматривает, что откроются до 60% отелей.

Как сообщал OBOZREVATEL, политолог Дмитрий Абзалов озвучил прогноз, что первыми странами, которые решатся открыть границы для туристов после пандемии коронавируса, станут Греция, Италия и Турция.

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Автор
Марина Погорилко
Тема
Коронавирус
Место
Турция
Тег
туризм
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