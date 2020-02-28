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28 февраля • обновлено в 11:30
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Турция экстренно созвала НАТО из-за боев в Сирии

10.6т
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Турция созвала экстренное заседание НАТО из-за гибели 33 солдат турецкой армии в сирийском Идлибе.

Как написал в Twitter Генсек НАТО Йенс Столтенберг, Анкара инициировала экстренное заседание Альянса, основываясь на статье 4 Североатлантического договора.

Заседание на уровне постпредов пройдет 28 февраля в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе.

Турция экстренно созвала НАТО из-за боев в Сирии

Турция экстренно созвала НАТО из-за боев в Сирии

Статья 4 предполагает, что "договаривающиеся стороны всегда будут консультироваться друг с другом в случае, если, по мнению какой-либо из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность какой-либо из Договаривающихся сторон окажутся под угрозой".

Напомним, что турецкий конвой попал в сирийской провинции Идлиб под ракетный удар. После гибели военных власти Турции заблокировали жителям страны доступ к видеохостингу YouTube и некоторым социальным сетям.

Как сообщал OBOZREVATEL, Турция завершила свою подготовку к военной операции в зоне деэскалации в Идлибе и заявила о готовности к выполнению своей миссии - достижения полной победы.

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Автор
Глеб Иванов
Место
Турция
Тег
НАТО
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Генеральный секретарь ООН выразил «особую обеспокоенность» из-за эскалации военных действий в сирийском Идлибе. Очевидно, уважаемый генсек хотел этим сказать, что он решительно осуждает Турцию за вооруженное вторжение на территорию другого государства-члена ООН. Но постеснялся.
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Юг Руси
Юг Руси
Мама, вызывай ната! )))))
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4
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
В конец оборзели,находятся на территории чужой страны и ещё и скулят!!
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