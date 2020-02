Турция экстренно созвала НАТО из-за боев в Сирии

Турция созвала экстренное заседание НАТО из-за гибели 33 солдат турецкой армии в сирийском Идлибе.

Как написал в Twitter Генсек НАТО Йенс Столтенберг, Анкара инициировала экстренное заседание Альянса, основываясь на статье 4 Североатлантического договора.

Заседание на уровне постпредов пройдет 28 февраля в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе.

Статья 4 предполагает, что "договаривающиеся стороны всегда будут консультироваться друг с другом в случае, если, по мнению какой-либо из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность какой-либо из Договаривающихся сторон окажутся под угрозой".

Напомним, что турецкий конвой попал в сирийской провинции Идлиб под ракетный удар. После гибели военных власти Турции заблокировали жителям страны доступ к видеохостингу YouTube и некоторым социальным сетям.

Today, the #NATO Council meets at Turkey’s request to consult under Article 4 of NATO’s founding Washington Treaty on the situation in Syria: https://t.co/mwiEZfNGE3