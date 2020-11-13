Еще позавчера казалось, что тройственное "ночное соглашение" 10 ноября, прекратившее 44-дневную войну в Карабахе, сделало Россию главным миротворцем в Карабахе, а Турцию – главным выгодоприобретателем мира в регионе.

Россия, вводя своих миротворцев, увеличивает еще на 2 тысячи человек с массой бронетехники свое военное присутствие за Кавказским хребтом, доводя его более, чем до 10 тысяч военных с учетом уже дислоцированных баз в Армении, Южной Осетии и Абхазии.

Турция же получает беспрецедентную историческую возможность прямого выхода на Южный Кавказ через транспортный коридор, который согласно "ночному соглашению, Армения позволит провести через свою территорию из граничащего с Турцией азербайджанского эксклава Нахичевани до "материкового" Азербайджана. В Анкаре уже сегодня сообщили о готовности построить железную дорогу через этот коридор, что открывает туркам прямой выход к Каспийскому морю.

Победная для тюркского альянса война в Карабахе, как теперь понятно, стоила Анкаре любых жертвенных свеч... И баланс послевоенных выгод, приобретенных Турцией и Россией, выглядел чрезвычайно выигрышным для амбициозного турецкого лидера. Но это, что называется, по бизнесу…

А что же делать с самим Карабахом? Ведь в "ночном соглашении" о его дальнейшей судьбе ни слова, что могло создать впечатление, будто, оставаясь юридически частью территории Азербайджана, он сохранит режим самопровозглашенной НКР. И находясь под патронажем российских миротворцев этот статус снова заморозится, а оставшиеся там армяне могут не опасаться прихода азербайджанцев с перспективой обещанного им Ильхамом Алиевым счастливого и гармоничного совместного проживания.

И тут выяснилось, что Турцию такая перспектива и этот баланс с Россией совсем даже не устраивает и Анкара требует присутствия своих военных миротворцев в Карабахе на равным основаниях с российскими, что, конечно же, обещает региону новые сюрпризы, а армянам кажется историческим оскорблением. В Москве ахнули, как же так, заявил поначалу Песков, мы ж так не договаривались и этого не будет…

– Да, точно не будет, – решительно подтвердил Лавров, – "турецкие миротворцы в Нагорный Карабах выезжать не будут, их присутствие будет ограничено российско-турецким мониторинговым центром на той части территории Азербайджана, которая не приближена к Карабаху".

Но какие-то обстоятельства непреодолимой силы заставляют Пескова, – между прочим, не просто министра, а официального представителя Кремля, – уточнить, что в переговорах Путина с Эрдоганом "не обходится без нюансов" и если, раньше тема присутствия турецких миротворцев в Карабахе не обсуждалась, то она может возникнуть…

И очень вовремя турки, нагнетая тему, сообщают, что 13 ноября, в Анкару прилетает российская военная делегация для обсуждения порядка работы российско-турецкого мониторингового центра, – дают понять, что там эта тема и возникнет.

Разумеется, в Кремле оговариваются, – согласие на присутствие турецких миротворцев в Карабахе без согласия Армении и Азербайджана невозможно.

Но можно ли в принципе даже представить себе, что кто-то в Ереване даст сегодня согласие на появление турецких военных в пока еще де-факто армянском Карабахе?

Сама постановка такого вопроса выглядит является убийственной для любого армянского политика. И в первую очередь для Пашиняна, с трудом удерживающего власть в Ереване, чье местонахождение сейчас неизвестно. Точно так же, как ровно месяц назад неизвестно где скрывался, опасаясь разъяренных погромщиков, сбежавший из своей резиденции, теперь уже бывший президент Киргизии Жээенбеков…

Государственный переворот в Армении на фоне очевидного ультиматума, предъявленного Путину его "приятным в совместной работе" партнером Эрдоганом, представляется практически неминуемым. Пашинян не был люб Кремлю, это общеизвестный факт.

Столь же очевидно, что любой следующий за ним армянский лидер может прийти к власти нынче не иначе, как на волне глубокого, если не сказать, яростного негодования в связи с предательством Россией своего союзника. Ничего позитивного такая волна, скорее всего, не принесет ни России, ни Армении и даже умножит драматические итоги 44-дневной войны, если преемники Пашиняна захотят денонсировать соглашение 10 ноября.

Так, какие же это обстоятельства непреодолимой силы, позволяющие Эрдогану так уверенно выкручивать руки Путину, которого уже третий день в Москве славословят, как выдающегося кавказского миротворца? Больше только в Баку превозносят Алиева, как победоносного азербайджанского полководца.

Справедливости ради надо заметить, что оба они старательно помогали друг другу достичь этих высот, одному полтора месяца не мешая побеждать, а другому – эффектно остановить это победоносие…