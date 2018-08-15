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Осман Пашаев
Осман Пашаев
Украинский и крымскотатарский журналист Все статьи автора

Турки похожи на "крымчан, сжигающих украинские паспорта"

12.5т

Турецкая лира немного пришла в себя. Сейчас курс 6.35 лир за доллар. Министр финансов и зять президента Берат Албайрак заявляет, что доллар отныне утратил доверие турецкого народа. Президент Эрдоган призывает пользоваться турецкими смартфонами и бойкотировать iphone. Министр градостроительства Турции заявил, что в строительных проектах правительства больше не будут пользоваться американскими материалами.

"Хюрриет" публикует фото турецкого "народа", сжигающего доллары и ждунов в очередях к обенникам, сдающих долларовые запасы.

Похоже на "крымчан, сжигающих украинские паспорта". Телепропаганда для верующих в съеденных снегирей. Несправедливо, если из-за картинки, которую рисует власть, будут судить о турках.

Очень многие всё понимают. И таких - почти половина страны, а после катастрофы с лирой, возможно, даже больше половины. И все сдатчики-стахановцы долларов работают на объективы камер - вдруг султан заметит, или визирь, или пятый помощник смотрящего от визиря на районе.

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Ведь статистика показывает, что валютные сбережения либо растут, либо депозиты переводят в наличку, боясь моратория на снятие валюты. Массового перевода валютных вкладов в лиру нет. Зять-министр Албайрак и подконтрольный ему Центробанк обещают не замораживать вклады.

Скорее всего при помощи Европы доведут доллар до 6 лир и будут праздновать общенациональную победу над ненавистным баксом.

И все будут делать вид, что султан, пусть с потерями, но победил.

Даже маловероятный курс 5 лир за доллар означал бы, что за полгода турки обеднели на 30% (примерно как украинцы в 2009, когда курс скакнул с 5 до 8 гривен за доллар). Только потому что, кто-то 10 лет юзал избыточную мировую ликвидность. Кредитовал плохокредитуемое. И вложился в скупку половины страны, чтобы потом отбить покупку раздеванием всей.

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Автор
Осман ПашаевОсман Пашаев
Место
Турция
Источник
Источник:Facebook Османа Пашаева
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Русский Солдат
Русский Солдат
США стремительно теряют свое мировое влияние. А ведь Турция - один из ключевых игроков на Ближнем Востоке.
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Lentyai Zlobnyi
Lentyai Zlobnyi
Русский Солдат, мечтай мечтун.
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Сергій
Сергій
Не понимаю, что плохого в укреплении курса своей валюты по отношению к доллару. Если только это потом никак не аукнется.
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Koval Oleg
Koval Oleg
ещё одна страна - предатель мира pax americana ... шото джамилёв перестал ездить ручкаться с Эрдоганом? не зовут?
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