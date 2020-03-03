Турецкие войска сбили военный самолет в Сирии – СМИ

Турецкие войска сбили сирийский военный самолет L-39 над Идлибом.

Об этом сообщили в информационном агентстве САНА. Там рассказали, что турецкие Вооруженные Силы нанесли удар по военному самолету сирийских ВВС в Идлибе.

Позже эту информацию подтвердили в Министерстве обороны Турции.

"В рамках успешной операции "Весенний щит" был сбит истребитель типа L-39, принадлежащий Сирии", – говорится в сообщении турецкого военного ведомства.

Başarıyla devam eden Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında Rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağı düşürülmüştür. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 3, 2020

Напомним, турецкая армия всего за сутки вытеснила войска сирийского диктатора Башара Асада, поддерживаемые Россией, из девяти поселков Сирии.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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