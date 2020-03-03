Турецкие войска сбили военный самолет в Сирии – СМИ

Турецкие войска сбили сирийский военный самолет L-39 над Идлибом.
Об этом сообщили в информационном агентстве САНА. Там рассказали, что турецкие Вооруженные Силы нанесли удар по военному самолету сирийских ВВС в Идлибе.
Позже эту информацию подтвердили в Министерстве обороны Турции.
"В рамках успешной операции "Весенний щит" был сбит истребитель типа L-39, принадлежащий Сирии", – говорится в сообщении турецкого военного ведомства.
Başarıyla devam eden Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında Rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağı düşürülmüştür.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 3, 2020
Напомним, турецкая армия всего за сутки вытеснила войска сирийского диктатора Башара Асада, поддерживаемые Россией, из девяти поселков Сирии.
Как сообщал OBOZREVATEL:
27 февраля в сирийской провинции Идлиб от атаки правительственных сил погибли турецкие военные, а также мирные жители. Анкара нанесла ответные удары.
Позже Турция показала видео мощных ударов по войскам сирийского диктатора Башара Асада.
Россия направила к берегам Сирии два фрегата Черноморского флота – "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович" – с крылатыми ракетами "Калибр-НК" на борту.
Также стало известно, что НАТО может вмешаться в конфликт между Турцией и Сирией в Идлибе и призывает Россию не вводить войска.
Постоянный представитель США при ООН Келли Крафт потребовала от России "немедленно посадить" военные самолеты в Сирии.
Позже Эрдоган призвал Путина не вмешиваться в военный конфликт в Сирии.
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