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3 марта • обновлено в 12:10
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Турецкие войска сбили военный самолет в Сирии – СМИ

3.8т
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Турецкие войска сбили сирийский военный самолет L-39 над Идлибом.

Об этом сообщили в информационном агентстве САНА. Там рассказали, что турецкие Вооруженные Силы нанесли удар по военному самолету сирийских ВВС в Идлибе.

Позже эту информацию подтвердили в Министерстве обороны Турции.

Турецкие войска сбили военный самолет в Сирии – СМИ

"В рамках успешной операции "Весенний щит" был сбит истребитель типа L-39, принадлежащий Сирии", – говорится в сообщении турецкого военного ведомства.

Напомним, турецкая армия всего за сутки вытеснила войска сирийского диктатора Башара Асада, поддерживаемые Россией, из девяти поселков Сирии.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Конфликт в Сирии
Место
Сирия
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
на москву
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Кожедуб ruslan, Приезжай питторок.
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