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1 марта • обновлено в 14:53
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Турецкие войска сбили два сирийских самолета

8.9т
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Турецкие войска в воскресенье, 1 марта, сбили два сирийских самолета в небе над Идлибом.

Пилотам удалось катапультироваться. Такую информацию опубликовало информационное агентство SANA.

"Турецкие подразделения сбили два сирийских самолета, оба пилота благополучно катапультировались, их жизни вне опасности", – говорится в сообщении.

Турецкие войска сбили два сирийских самолета. Иллюстрация

Турецкие войска сбили два сирийских самолета. Иллюстрация

24 канал

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Автор
Яра Дорош
Тема
Конфликт в Сирии
Место
Сирия Идлиб
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Комментарии
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5
Смешно
29
Интересно
2
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XОЗЯИН хOXЛOB
XОЗЯИН хOXЛOB
Штирлиц теперь на агентство SANA работает. За стекломой перемоги для вислоухих стряпает.
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0
3
Иванов Иван
Иванов Иван
Ахаха, где же к.ацапские тролли ?! Обос.рались !!!
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6
2
Сергеев Артем
Сергеев Артем
Иванов Иван, чего они должны обос//аться шизофреник?
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0
1
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Турецкие оккупанты получат по своим гнилым зубам
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2
5
Перепил Недо
Перепил Недо
Кристина Стефанова, ты когда писала, на свои пеньки смотрела?
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1
0

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