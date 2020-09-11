Турецкая разведка заявила о задержании "особо опасного террориста" в Одессе

Турецкая разведка заявила об успешном проведении операции по задержанию "особо опасного террориста", члена Рабочей партии Курдистана Ису Озера, который находился в Одессе.

Его уже доставили в Стамбул 10 сентября, сообщает "Анадолу" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В Национальной разведывательной организации Турции (MIT) отметили, что Озер бежал из страны, когда был выдан ордер на его арест. Спецслужба установила, что он скрывался в Одессе и вел террористическую деятельность из Украины.

Он находился в базе розыска Интерпола по обвинению в "членстве в вооруженной террористической организации", "пропаганде террористической организации" и "фальсификации официальных документов".

В пятницу, 11 сентября, его доставили в зал суда.

Издание пишет, что Озер стал членом Рабочей партии Курдистана, которую США и ЕС внесли в список террористических организаций, в 1996 году. отмечается, что он был членом функционирующей в Румынии ассоциации, близкой к РКК. Затем террориста депортировали из этой страны после того, как он провел некоторое время в заключении за вымогательство денег у проживающих там граждан Турции.

В 2012 году Озер был задержан в рамках операции против РКК в турецкой провинции Агры. В 2014 году выпущен на свободу. Впоследствии власти вновь выдали ордер на его арест, после чего террорист покинул страну нелегальным способом.

Как сообщал OBOZREVATEL, Служба безопасности Украины задержала в Киеве одного из руководителей международной террористической организации "Исламское государство", который был заместителем подозреваемого в организации теракта в аэропорту Стамбула.

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