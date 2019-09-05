"Тупой дед!" Путин разозлил сеть шуткой о катастрофе в России

Президент России Владимир Путин нарвался на критику сети, попытавшись пошутить о лесных пожарах в стране.

Так, российский пропагандист, модератор пленарной сессии Восточного экономического форума-2019 Сергей Брилев во время обсуждения изменений климата заявил, что является грибником и привел пример из своей жизни. Соответсвующее видео на странице в Twitter опубликовало RT.

"Я грибник, я последние два года до 20 октября грибы собираю. Такого никогда не было, и в этом, ясно, ничего хорошего нет", – сказал он.

"Не вы леса поджигаете там, а?" – поинтересовался президент. "Нет-нет. Я только в Подмосковье", – ответил на это пропагандист.

Владимир Путин Delfi

"Тупые шутки тупого деда", "Как искрометен его юмор", "Ничего, что Сибирь горит. Зато пошутить можно", "Ой, умора. Как мы хохочем в Кремле" – ответили в сети.

Брилёв, говоря об изменениях климата, вспомнил про грибы: "Я грибник, я последние два года до 20 октября грибы собираю. Такого никогда не было, и в этом, ясно, ничего хорошего нет".



"Не вы леса поджигаете там, а?" — спросил у него Путин.



"Нет-нет. Я только в Подмосковье" pic.twitter.com/PGbo3XAHFI — RT на русском (@RT_russian) September 5, 2019

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Как сообщал OBOZREVATEL:

В российской Сибири сгорели почти 3 миллиона гектаров тайги.

В связи с природными пожарами в пострадавших регионах ввели режим черезвычайной ситуации.

В социальных сетях среди россиян развернулись различные акции, где звезды и простые пользователи призывали чиновников тушить пожары. Известный российский комик Семен Слепаков раскритиковал власти РФ за бездействие во время катастрофических пожаров в Сибири.

Разразился критикой и шоумен, муж примадонны Аллы Пугачевой Максим Галкин.

К протесту присоединился голливудский актер Леонардо ди Каприо.

Дым от пожара дошел даже до российской Читы (столица Забайкалья), парализовав работу аэропорта.

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