Главная Новости
6 сентября • обновлено в 00:17
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

"Тупой дед!" Путин разозлил сеть шуткой о катастрофе в России

6.8т Читать материал на украинском

Президент России Владимир Путин нарвался на критику сети, попытавшись пошутить о лесных пожарах в стране.

Так, российский пропагандист, модератор пленарной сессии Восточного экономического форума-2019 Сергей Брилев во время обсуждения изменений климата заявил, что является грибником и привел пример из своей жизни. Соответсвующее видео на странице в Twitter опубликовало RT.

"Я грибник, я последние два года до 20 октября грибы собираю. Такого никогда не было, и в этом, ясно, ничего хорошего нет", – сказал он.

Новости
"Даже сказочный долбо... это знает": Путина поставили на место из-за Японии и Крыма

"Не вы леса поджигаете там, а?" – поинтересовался президент. "Нет-нет. Я только в Подмосковье", – ответил на это пропагандист.

Владимир Путин

Владимир Путин

Delfi

"Тупые шутки тупого деда", "Как искрометен его юмор", "Ничего, что Сибирь горит. Зато пошутить можно", "Ой, умора. Как мы хохочем в Кремле" – ответили в сети.

"Тупой дед!" Путин разозлил сеть шуткой о катастрофе в России

Скриншот

"Тупой дед!" Путин разозлил сеть шуткой о катастрофе в России

Скриншот

"Тупой дед!" Путин разозлил сеть шуткой о катастрофе в России

Скриншот

"Тупой дед!" Путин разозлил сеть шуткой о катастрофе в России

Скриншот

"Тупой дед!" Путин разозлил сеть шуткой о катастрофе в России

Скриншот

"Тупой дед!" Путин разозлил сеть шуткой о катастрофе в России

Скриншот

"Тупой дед!" Путин разозлил сеть шуткой о катастрофе в России

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В российской Сибири сгорели почти 3 миллиона гектаров тайги.

  • В связи с природными пожарами в пострадавших регионах ввели режим черезвычайной ситуации.

  • В социальных сетях среди россиян развернулись различные акции, где звезды и простые пользователи призывали чиновников тушить пожары. Известный российский комик Семен Слепаков раскритиковал власти РФ за бездействие во время катастрофических пожаров в Сибири.

  • Разразился критикой и шоумен, муж примадонны Аллы Пугачевой Максим Галкин.

  • К протесту присоединился голливудский актер Леонардо ди Каприо.

  • Дым от пожара дошел даже до российской Читы (столица Забайкалья), парализовав работу аэропорта.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Теги
пожар видео
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
21
7
Смешно
1
Интересно
12
Печально
11
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Тупой дед - это хорошо! Кацы - дед ваш туп, шо сибирский валянок!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Петрова Ольга
Петрова Ольга
тупые , но убеждают мир войнами что самые вяликие и достойные, кто против воевать будет вечно , надо признавать и говорить ---да вы хорошие и добрые под дулом автомата , пример ---бацька
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / мнения

ads pixel