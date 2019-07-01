"Туда поплевали?" Лукашенко повеселил сеть гостинцем Путину

Президент Беларуси Александр Лукашенко на неформальной встрече с лидером России Владимиром Путиным подарил последнему шоколадку без сахара, что вызвало насмешки в сети.

Соответствующим видео поделился в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Это шоколад, но без сахара. Растительный, но он горький", – произнес на кадрах Лукашенко, вручая Путину сладости.

Лукашенко и Путин Пул N3

"Это шоко, но без какао – на чистой бульбе, без сахара – но горький", "Шоколад без сахара. Это всё равно что водка без градусов!", "Шулера", "Шоколад без шоколада. Отвратно", – написали в комментариях.

Отреагировал на подарок и украинский политолог Алексей Голобуцкий. "Путин сегодня в Минске получил гостинчик от Лукашенко: шоколадку. Без сахара, совсем горькую. Может, туда еще и поплевали?" – написал он в своем Telegram-канале.

Скриншот

"Это шоколад, но без сахара. Растительный, но он горький": Белорусская шоколадка для Путина pic.twitter.com/XpZsbBRjO1 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 1 июля 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин нарвался на критику сети после посиделок с Лукашенко в Минске 30 июня. "Диктаторы в сборе", – прокомментировали в сети.

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