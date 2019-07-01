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"Туда поплевали?" Лукашенко повеселил сеть гостинцем Путину

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Президент Беларуси Александр Лукашенко на неформальной встрече с лидером России Владимиром Путиным подарил последнему шоколадку без сахара, что вызвало насмешки в сети.

Соответствующим видео поделился в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Это шоколад, но без сахара. Растительный, но он горький", – произнес на кадрах Лукашенко, вручая Путину сладости.

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Лукашенко и Путин

Лукашенко и Путин

Пул N3

"Это шоко, но без какао на чистой бульбе, без сахара – но горький", "Шоколад без сахара. Это всё равно что водка без градусов!", "Шулера", "Шоколад без шоколада. Отвратно", – написали в комментариях.

"Туда поплевали?" Лукашенко повеселил сеть гостинцем Путину
"Туда поплевали?" Лукашенко повеселил сеть гостинцем Путину
"Туда поплевали?" Лукашенко повеселил сеть гостинцем Путину
"Туда поплевали?" Лукашенко повеселил сеть гостинцем Путину
"Туда поплевали?" Лукашенко повеселил сеть гостинцем Путину
"Туда поплевали?" Лукашенко повеселил сеть гостинцем Путину
"Туда поплевали?" Лукашенко повеселил сеть гостинцем Путину
"Туда поплевали?" Лукашенко повеселил сеть гостинцем Путину

Отреагировал на подарок и украинский политолог Алексей Голобуцкий. "Путин сегодня в Минске получил гостинчик от Лукашенко: шоколадку. Без сахара, совсем горькую. Может, туда еще и поплевали?" – написал он в своем Telegram-канале.

"Туда поплевали?" Лукашенко повеселил сеть гостинцем Путину

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин нарвался на критику сети после посиделок с Лукашенко в Минске 30 июня. "Диктаторы в сборе", – прокомментировали в сети.

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Персоны
Александр ЛукашенкоВладимир Путин
Место
Беларусь
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