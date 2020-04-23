Цунами в Японии 2020: озвучен самый плохой прогноз

В последние дни в Японии произошло несколько землетрясений разной силы. Местные власти опасаются более сильных повторных толчков и возникновения гигансткого цунами.

Как пишет Nippon.com, первое землетрясение магнитудой 6,4 произошло 20 апреля в 05:39 по местному времени в 50 км от побережья префектуры Мияги на острове Хонсю. Эпицентр находился в Тихом океане на глубине 38 км.

23 апреля произошло землетрясение магнитудой 5,2. Эпицентр подземных толчков располагался в 19 км на юго-запад от населенного пункта Адзумино в префектуре Нагано. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Комиссия, созданная правительством Японии, прогнозирует в ближайшем будущем землетрясение вдоль Тисимского желоба, которое может обладать магнитудой 9,3. В районах на востоке острова Хоккайдо сила подземных толчков может достигать от 6+ до 7 по японской семибалльной шкале.

Еще одно землетрясение вдоль Японского желоба может достигать магнитуды 9,1. Сила подземных толчков в ряде районов префектур Аомори и Иватэ может составить 6+ по японской шкале.

Иллюстрация

Согласно самому плохому сценарию, в результате этих землетрясений по северо-востоку Японии и острову Хоккайдо ударит цунами высотой до 30 метров.

Эксперты отмечают, что трудно рассчитать точную вероятность возникновения таких землетрясений, однако огромные цунами происходили в этом регионе каждые 300-400 лет, а последнее – в 17 веке.

Кабинет министров Японии создал рабочую группу для оценки ущерба, который могут нанести потенциальные стихийные бедствия. Власти планируют выработать план до конца марта следующего года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте 2011 года в результате сильнейшего в истории Японии землетрясения северо-восток страны накрыло цунами, высота которого достигала 15 метров. Были разрушены тысячи домов, затоплено несколько городов, начались пожары, по официальным данным погибло более 15 тыс. человек.

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