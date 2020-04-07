"Цунами отступает!" Италия заявила, когда вернется к прежней жизни

Заместитель министра здравоохранения Италии Пьерпаоло Силери заявил, что страна вернется к прежней жизни только после того, как появится вакцина от коронавируса.

Об этом он рассказал 7 апреля в эфире радиопередачи "Circo Massimo" на Radio Capital, передает La Repubblica. По его словам, до этого времени, правительство страны будет чувствовать ответственность перед гражданами.

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"В ближайшие недели профилактическая медицина в стране должна быть усилена. Есть много доступных серологических тестов, они должны быть стандартизированы в национальном масштабе. И указания о том, кто должен сдавать тесты, должны быть стандартизированы, мы не можем делать их для всех итальянцев", – рассказал замминистра.

Он добавил, что итальянская компания объявила о завершении исследований, необходимых для запуска нового высокопроизводительного серологического теста для определения наличия антител у пациентов, инфицированных коронавирусом.

"Цунами, обрушившееся на Северную Италию, медленно отступает. И блокада не позволила ему распространиться на юг. Давление на национальную систему здравоохранения упало. В новой ситуации, в которой мы сталкиваемся с невидимым врагом, необходимо будет пересмотреть все, что произошло, чтобы обнаружить ответственность и построить модель, способную работать в будущем", – отметил Силери.

По его словам, к сожалению, "финансирование национальной системы здравоохранения не идет рука об руку с потребностями населения. Он выразил убеждение, что в ближайшие тридцать лет в стране будет как минимум две другие пандемии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии объявили о планах "второй фазы" карантина из-за коронавируса – постепенного ослабления запретов и блокировок.

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