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20 марта • обновлено в 16:47
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ЦРУ предсказало пандемию коронавируса в 2005 году: всплыли факты

2.3т
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В 2005 году Центральное разведывательное управление США выпустило доклад, в котором предупреждало об угрозе пандемии опасного респираторного заболевания. Более того, подчеркивалось, что оно может начать распространяться из Китая, а остальные страны не будут к этому готовы.

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Выдержки об этом из книги "Новый отчет ЦРУ" распространяются в сети французским историком Александром Альдером, пишет португальский ресурс Conjur.

Отмечается, что прогноз настолько точен, что в нем конкретно указывается на возможность заражения людей коронавирусом.

В частности, в прогнозе предупреждалось об угрозе "появления нового вирусного респираторного заболевания человека, чрезвычайно заразного, для которого нет адекватного лечения, что может спровоцировать всемирную пандемию".

Также в ЦРУ предполагали, что очагом инфекции станет район с высокой плотностью населения: например, Китай или Юго-Восточная Азия.

Пандемия коронавируса

Пандемия коронавируса

DW

"Для выявления этой болезни потребуется время, если страна происхождения не будет иметь адекватных средств для этого. Лабораториям потребуются недели, чтобы получить окончательные результаты, подтверждающие существование заболевания, которое может перерасти в пандемию", – говорилось в отчете ЦРУ.

Также в прогнозе опасались, что, несмотря на ограничения международных поездок, путешественники с небольшим количеством симптомов или без них смогут нести вирус на другие континенты. "Пациентов будет все больше и больше, и новые случаи будут появляться каждый месяц", – предупреждала американская разведка.

Также она не исключала риск появления тяжелых последствий для мира из-за пандемии. "Если это заболевание появится к 2025 году, внутренняя и трансграничная напряженность и конфликты будут продолжать распространяться. По сути, страны с недостаточными возможностями будут стремиться контролировать перемещение населения во избежание инфекции или для сохранения природных ресурсов", – сказано в докладе 2009 года.

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Автор
Мила Озеровская Мила Озеровская
Тема
Коронавирус
Тег
ЦРУ
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Вот и вскрылись консервы. Кто-то еще сомневается откуда зараза поползла?
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