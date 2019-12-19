Состояние критическое: в Грузии совершили покушение на сына первого президента

В четверг, 19 декабря, в столице Грузии Тбилиси совершили покушение на убийство сына первого президента страны Звиада Гамсахурдии Цотне.

Об этом со ссылкой на Министерство внутренних дел сообщает местный "Первый канал".

Отмечается, что Гамсахурдия-младший был ранен и доставлен в больницу. По факту преступления начато расследование по статье 19-108 Уголовного кодекса Грузии (попытка умышленного убийства).

В Грузии совершили покушение на сына первого президента kavkazplus.com

Грузинская телекомпания "Рустави-2" сообщила, что состояние сына первого президента Грузии тяжелое. Он получил несколько проникающих ранений, предположительно, холодным оружием в область груди.

При этом старший брат Гамсахурдии Константин рассказал журналистам, что на данном этапе воздержится называть какие-либо версии произошедшего.

"По предварительным данным, как мне сказали, это был острый предмет. Ранение достаточно опасное", – поделился он.

По данным очевидцев, перед тем, как Гамсахурдия был ранен, на улице началась драка. По их словам, когда прохожие подбежали к раненому, нападавшие уже скрылись. У сына первого президента была пробита голова и ранение в области шеи.

Представитель общественного движения "Лело" Кетеван Энукидзе в свою очередь рассказала, что ранее она слышала от самого Гамсахурдия, что он опасается за свою жизнь.

"В прошлом году в декабре Цотне мне сказал, что "знаю точно, что моя ликвидация, возможно, входит в чьи-то планы, и точно знаю, что меня из-за этого убьют", – сказала она, предположив, что опасения Гамсахурдии были связаны с его попытками добиться доведения до конца расследования смерти отца.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2010 году Гамсахурдию-младшего и самого признали виновным в покушении на убийство.

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