"Молились за героев "Новороссии"?" Цимбалюк ярко осадил Захарову из-за войны в Украине

Спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова и украинский журналист Роман Цимбалюк устроили публичную перепалку в сети. Поводом стал прозвучавший на брифинге скандального дипломата вопрос от украинца о том, молилась ли она когда-нибудь за героев "Новороссии".

Это вызвало у Захаровой бурную реакцию, и она посвятила троллингу Цимбалюка целый пост на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Сегодня в ходе брифинга Роман Цимбалюк задал мне вопрос, претендующий на звание символа всего того маразма и пропагандистского угара, в котором существует украинское информационное пространство: "В контексте государственности Украины молились ли вы за героев "Новороссии"?". Я подумала , что мне показалось. Ну, мало ли: два часа брифинга, стою на каблуках, до этого несколько длительных перелетов – и не такое может почудиться. Но когда по залу пошел гул и стали доноситься адресованные Роману реплики его коллег "да что ты такое говоришь!", я поняла, что не ослышалась, и речь действительно идет о молитве", – взорвалась возмущениями правая рука главы МИД РФ Сергея Лаврова.

После этого она привела дословный ответ на вопрос Цимбалюка, в котором цинично подчеркнула, что в России якобы все молятся за мир в Украине.

"Я прошу прощения у аудитории, позволю себе сделать исключение. Сейчас отхожу от ипостаси официального представителя Министерства иностранных дел (в нашей стране церковь отделена от государства), но ваш вопрос был именно на религиозную тему. Ходили ли вы когда-нибудь на службу в церковь Русской православной церкви? Наверное, нет. Здесь, в Москве, в России. А вы сходите. И вы услышите удивительное для себя – как в ходе служб в Русской православной церкви молятся за мир в Украине. Чтобы вы знали", – огрызнулась Захарова.

Роман Цимбалюк и Мария Захарова

Цимбалюк, в свою очередь, уточнил у нее – за мир в Украине или все-таки в "Новороссии". Однако Захарова продолжила цинично лгать, заверив, что искренне переживает именно за Украину. Также она подчеркнула, что в храмах РПЦ якобы ежедневно с 2014 года звучит молитва, которую благословил патриарх Кирилл. По словам спикера МИД, она посвящена миру и преодолению междоусобной брани в Украине.

"Много о чем меня спрашивали на брифингах, но это просто царь-вопрос", – съязвила Захарова, комментируя стычку с Цимбалюком.

Тем временем он продолжил спор с ней в комментариях под постом, опубликовав там видео российских пропагандистов, на котором президент России Владимир Путин ставит свечи "за пострадавших героев "Новороссии".

"В вашу церковь с разными молитвами приходят. Кто-то за мир в Украине, кто-то за "защитников "Новороссии". Первое исключает второе. Вы это знаете", – ярко поставил на место Захарову журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Цимбалюк вступил в острую дискуссию с Захаровой из-за обменянного главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

Напомним, ранее Цимбалюк ярко осадил Захарову в ответ на претензии по поводу неуплаты Украиной членских взносов в СНГ.

Также журналист разгромил фейк спикера МИД России, которым она пыталась оправдать вторжение оккупантов в украинский Крым и Донбасс.

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