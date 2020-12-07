Цимбалюк рассказал, какой план Кремль приготовил для Украины

Кремль рассчитывает на то, что ему удастся добиться формирования пророссийского большинства в Украине на следующих выборах. Более того, власть России хочет, чтобы именно представитель с такими убеждениями стал премьер-министром или даже президентом нашей страны.

Такое мнение в интервью "Телеграфу" озвучил украинский журналист Роман Цимбалюк, работающий в Москве. По его словам, чтобы добиться своей цели, Москва всячески пытается использовать "гримасу демократии" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Сразу же все российские хотелки, которые Кремль озвучивал с 2014 года, будут удовлетворены. Мы начнем разбираться с "гражданской войной", как это было в Молдове, интеграция на Запад будет остановлена, патриотов будет щемить украинский "Беркут". Они рассчитывают на это", – убежден Цимбалюк.

Если же стране-агрессору не удастся воплотить свой сценарий, что скорее всего и произойдет, то она, считает журналист, прибегнет к традиционной тактике. Речь идет о возобновлении активных боевых действий на Донбассе и последующем призыве к переговорам.

"И так по кругу, до того момента, пока в Украине не сложится консенсус, когда, независимо от победителя выборов, будет звучать один тезис – "увидел в прицел российского оккупанта – стреляй без команды". Как только этот тезис будет транслировать украинское общество, они подумают "та ну их на**ен. Это не укры, а какие-то финны чистой воды!" – подытожил Цимбалюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, также в интервью Цимбалюк рассказал о главных отличиях между Москвой и Киевом. По его словам, в столице Украины ощущается дух свободы, тогда как в главном городе РФ – "имперский дух".

Напомним, ранее украинский журналист устроил бурную дискуссию с российским коллегой Яковом Широковым о войне на Донбассе. Цимбалюка возмутило, что его собеседник назвал слова "российская оккупация" штампом.