"Не УкрАина, а УкраИна": Цимбалюк опозорил Захарову из-за русского языка

Журналист Роман Цимбалюк публично опозорил спикера МИД России Марию Захарову и упрекнул ее в неграмотности.

Так, во время брифинга скандальная дипломат традиционно неправильно употребила ударение в слове "украинский", сказав "укрАинский". Фрагмент ее выступления Цимбалюк показал в своем видеоблоге на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Украинец не сдержался и сделал Захаровой замечание по этому поводу, отметив, что она не соблюдает элементарные правила русского языка.

"В украИнском. По-русски не УкрАина, а УкраИна, соответственно, ударение нужно ставить точно также", – объяснил он спикеру МИД РФ.

Роман Цимбалюк и Мария Захарова

Ремарка Цимбалюка разозлила Захарову, и она набросилась на него со встречными обвинениями о якобы ущемлении русского языка в Украине.

"А вы уже русский ввели в качестве официального языка? Вот когда вы введете русский в качестве официального, рабочего языка, когда у вас начнут действовать институты русского языка, вот тогда вы будете учить россиян русскому языку! А пока работайте над тем, чтобы обеспечить людей, которые говорят и думают на русском языке возможностью говорить и думать на территории Украины на нем в соответствии с обязательствами вашего государства!" – едко огрызнулась спикер МИД РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Цимбалюк и Захарова устроили публичную перепалку на брифинге и в сети. Поводом стал вопрос от украинца о том, молилась ли она когда-нибудь за героев "Новороссии".

Также Цимбалюк вступил в острую дискуссию с Захаровой из-за обменянного главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

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