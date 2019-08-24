"Посмотрите на Донбасс": Цимбалюк назвал угрозу идеи "Европа от Лиссабона до Владивостока"

Европейским лидерам следует посмотреть на то, что произошло с Донбассом после российского вторжения, прежде чем поддерживать идею о "Европе от Лиссабона до Владивостока".

Об этом в своем видеоблоге предупредил украинский журналист Роман Цимбалюк (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Рано или поздно все получат то, что хотят. Украина хочет мира? Хочет. На президентских выборах за что у нас голосовали? За мир. И вот, кажется, мы получим то, что хотели. Не просто так Сергей Лавров размышляет на тему единой Европы от Лиссабона до Владивостока", – отметил он.

Вместе с тем, Цимбалюк выразил уверенность в том, что на самом деле представление о таком едином пространстве очень расходятся у России и Европы. Ведь страну-агрессор устроил бы только формат "от Владивостока до Лиссабона".

"Разница существенная. Это очень хорошо видно на Донбассе. Потому что Донбасс оккупированный – это как раз концепция от Владивостока до Лиссабона. Со всеми вытекающими последствиями: комендантский час, отсутствие свободы передвижения и куча других ништяков, которые несет "русский мир", – предостерег Цимбалюк.

Роман Цимбалюк Скриншот видео

К тому же, отметил журналист, вскоре президентские полномочия лидера России Владимира Путина закончатся и ему придется позаботиться о своем дальнейшем политическом будущем. Вероятно, он рассмотрит два варианта – снова временно назначит президентом Дмитрия Медведева или сменит круг своих полномочий.

В случае реализации последнего варианта Путин захочет стать лидером той самой "объединенной" Европы от Владивостока до Лиссабона.

Как сообщал OBOZREVATEL, на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным лидер Франции Эммануэль Макрон заявил, что вопрос о возвращении России в формат G8 и "реанимации" отношений между Россией и ЕС зависит от прогресса в урегулировании "украинского кризиса".

Примечательно, что в своей вступительной речи на встрече с Путиным Макрон неожиданно прогнулся, назвав Россию "европейским государством" и призвав улучшить отношения стран, чтобы "воссоздать Европу от Лиссабона до Владивостока".

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