ЦИК Беларуси огласила официальные результаты выборов
Центральная избирательная комиссия Беларуси огласила окончательные итоги выборов президента страны.
Согласно данным ЦИК, за действующего главу Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, а за оппозиционную кандидатку Светлану Тихановскую – 10,1%. Отмечается, что объявление об итогах выборов произошло на заседании ЦИК в пятницу, 14 августа.
"Решением комиссии утверждены итоги выборов. Президентом Республики Беларусь избран Александр Григорьевич Лукашенко", – говорится в сообщении.
Добавим, что по данным ЦИК, белорусы якобы так проголосовали на выборах президента:
Александр Лукашенко: 80,1% (4 661 075 человек);
Светлана Тихановская: 10,1% (588 622);
Андрей Дмитриев: 1,2% (70 671);
Анна Канопацкая: 1,67% (97 489);
Сергей Черечень: 1,14% (66 613);
против всех: 4,59% (267 360).
По данным ЦИК, проголосовало якобы 5 818 956 человек, в том числе 2 806 640 – досрочно. Жалобы Тихановской, Дмитриева и Канопацкой на непризнание выборов были отклонены.
В штабе Тихановской уже заявили, что не признают утвержденную ЦИК победу Лукашенко на выборах.
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