ЦИК Беларуси объявила предварительные итоги выборов: сколько у Лукашенко и Тихановской
По предварительным данным Центральной избирательной комиссии Беларуси, в президентских выборах победил действующий глава государства Александр Лукашенко.
Отмечается, что он набрал 80,23% голосов. Его главная конкурентка Светлана Тихановская – всего 9,9%.
За Анну Канопацкую проголосовали 1,68% избирателей, за Андрея Дмитриева – 1,04%, за Сергея Череченя – 1,13%. Против всех – 6,02%.
В голосовании участвовали 5,79 миллиона человек, явка составила 84,23%. В ЦИК отметили, что приведённые цифры "вряд ли" изменятся.
Ранее OBOZREVATEL писал, что действующий глава Беларуси Александр Лукашенко и оппозиционный кандидат в президенты Светлана Тихановская по-разному отвечали на вопрос об оккупации Россией Крыма.