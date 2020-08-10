ЦИК Беларуси объявила предварительные итоги выборов: сколько у Лукашенко и Тихановской

Карина Бондаренко Мир 09:13, 10.08.2020 Обновлено: 10:20, 10.08.2020

По предварительным данным Центральной избирательной комиссии Беларуси, в президентских выборах победил действующий глава государства Александр Лукашенко.

Отмечается, что он набрал 80,23% голосов. Его главная конкурентка Светлана Тихановская – всего 9,9%.

За Анну Канопацкую проголосовали 1,68% избирателей, за Андрея Дмитриева – 1,04%, за Сергея Череченя – 1,13%. Против всех – 6,02%.

В голосовании участвовали 5,79 миллиона человек, явка составила 84,23%. В ЦИК отметили, что приведённые цифры "вряд ли" изменятся.

Ранее OBOZREVATEL писал, что действующий глава Беларуси Александр Лукашенко и оппозиционный кандидат в президенты Светлана Тихановская по-разному отвечали на вопрос об оккупации Россией Крыма.

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