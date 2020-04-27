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28 апреля • обновлено в 00:12
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Цхинвал переименовали в честь Сталина

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Президент частично признанной Южной Осетии Анатолий Бибилов решил переименовать Цхинвал на Сталинир.

Соответствующий указ о временной смене названия города опубликован на сайте главы сепаратистского региона Грузии.

Вслед за "Л/ДНР": Цхинвал переименовали в честь Сталина

В документе сказано, что Сталинир будет использоваться наряду с названием Цхинвал во время мероприятий ко Дню Победы 9 мая и Дню начала войны (22 июня).

Вслед за "Л/ДНР": Цхинвал переименовали в честь Сталина
Вслед за "Л/ДНР": Цхинвал переименовали в честь Сталина

Город был переименован в Сталинир в 1934 года, однако в 1961 его назвали Цхинвали, а уже в 1991 году вернули исторической название Цхинвал.

Как сообщал OBOZREVATEL, главарь незаконного формирования "ДНР" Денис Пушилин подписал "указ" об использовании для Донецка его предыдущего названия "город Сталино".

До этого подобное решение в отношении Луганска принял главарь "ЛНР" Леонид Пасечник. Город назвали "Ворошиловградом".

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Автор
Юрий Сергиенко
Персона
Иосиф Сталин
Место
Грузия
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