Центральную Европу накрыли мощные ураганы: есть погибшие и раненые. Фото и видео непогоды

По Центральной Европе в понедельник, 30 сентября, пронеслись сильные ураганы, которые забрали жизни подростка в Словакии и мужчины в Германии.

Об этом сообщает AP News (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что 14-летняя девочка погибла в Словакии в результате падения дерева. Много ее друзей были ранены.

Деревом убило также и жителя Германии, когда он пытался выехать на автомобиле. Кроме того, в стране произошли еще несколько ЧП. В районе Вольфсбурга дерево упало на движущийся поезд, а по линии Нюрнберг-Аугбург аналогичный случай заблокировал движение целой ветки поездов.

Пострадала от урагана также Чехия. Там поваленные деревья повредили дороги, а часть населения осталась без электричества.

В Любуском воеводстве в Польше были ранены два человека после того, как ветер перевернул прицеп грузового автомобиля. В стране без электричества остались 125 тысяч потребителей.

Very windy in central Europe, #Germany, #Poland on the path of Storm #Mortimer (Berlin name). Animation from today 6am.



Left: isobars and pressure tendencies. Pressure increase (red) signaling cold advection and gustiness.



Right: mean #windspeed observed inland. pic.twitter.com/vDr6X8RpA8