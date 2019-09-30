Центральную Европу накрыли мощные ураганы: есть погибшие и раненые. Фото и видео непогоды

По Центральной Европе в понедельник, 30 сентября, пронеслись сильные ураганы, которые забрали жизни подростка в Словакии и мужчины в Германии.
Об этом сообщает AP News (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
Отмечается, что 14-летняя девочка погибла в Словакии в результате падения дерева. Много ее друзей были ранены.
Центральную Европу накрыли смертельные ураганы
The Associated Press
Деревом убило также и жителя Германии, когда он пытался выехать на автомобиле. Кроме того, в стране произошли еще несколько ЧП. В районе Вольфсбурга дерево упало на движущийся поезд, а по линии Нюрнберг-Аугбург аналогичный случай заблокировал движение целой ветки поездов.
Пострадала от урагана также Чехия. Там поваленные деревья повредили дороги, а часть населения осталась без электричества.
Центральную Европу накрыли смертельные ураганы
Соцсети
Центральную Европу накрыли смертельные ураганы
Соцсети
Центральную Европу накрыли смертельные ураганы
Соцсети
Центральную Европу накрыли смертельные ураганы
Соцсети
В Любуском воеводстве в Польше были ранены два человека после того, как ветер перевернул прицеп грузового автомобиля. В стране без электричества остались 125 тысяч потребителей.
Very windy in central Europe, #Germany, #Poland on the path of Storm #Mortimer (Berlin name). Animation from today 6am.— MeteoceaEnviro (@meteocea) September 30, 2019
Left: isobars and pressure tendencies. Pressure increase (red) signaling cold advection and gustiness.
Right: mean #windspeed observed inland. pic.twitter.com/vDr6X8RpA8
It was pretty complicated to capture today's storm in the photo.— Petr Nekvinda (@petr_nekvinda) July 1, 2019
summer in Central Europe - summer storm in July, Eastern Bohemia
after a great heat ... great refreshment
author: Petr Nekvinda 07/2019 #CzechRepublic #photo #travel #nature pic.twitter.com/RQXCztm6iR
Ale wieje poszliśmy na spacer i nawet Tyrion ustawia się pod wiatr 😨 #wiatr #wieje #pogoda #PowiatZgorzelecki pic.twitter.com/DiDvRONxlJ— Jacek Staszczuk (@jacekstaszczuk) September 30, 2019
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ураган "Дориан" привел к катастрофическим последствиям в США.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!