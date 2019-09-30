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30 сентября • обновлено в 20:31
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Центральную Европу накрыли мощные ураганы: есть погибшие и раненые. Фото и видео непогоды

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По Центральной Европе в понедельник, 30 сентября, пронеслись сильные ураганы, которые забрали жизни подростка в Словакии и мужчины в Германии.

Об этом сообщает AP News (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что 14-летняя девочка погибла в Словакии в результате падения дерева. Много ее друзей были ранены.

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Центральную Европу накрыли смертельные ураганы

Центральную Европу накрыли смертельные ураганы

The Associated Press

Деревом убило также и жителя Германии, когда он пытался выехать на автомобиле. Кроме того, в стране произошли еще несколько ЧП. В районе Вольфсбурга дерево упало на движущийся поезд, а по линии Нюрнберг-Аугбург аналогичный случай заблокировал движение целой ветки поездов.

Пострадала от урагана также Чехия. Там поваленные деревья повредили дороги, а часть населения осталась без электричества.

Центральную Европу накрыли смертельные ураганы

Центральную Европу накрыли смертельные ураганы

Соцсети

Центральную Европу накрыли смертельные ураганы

Центральную Европу накрыли смертельные ураганы

Соцсети

Центральную Европу накрыли смертельные ураганы

Центральную Европу накрыли смертельные ураганы

Соцсети

Центральную Европу накрыли смертельные ураганы

Центральную Европу накрыли смертельные ураганы

Соцсети

В Любуском воеводстве в Польше были ранены два человека после того, как ветер перевернул прицеп грузового автомобиля. В стране без электричества остались 125 тысяч потребителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ураган "Дориан" привел к катастрофическим последствиям в США.

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Тег
ураган
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