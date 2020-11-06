Центральная Америка "утонула" из-за урагана "Эта", погибли более 70 человек. Фото и видео стихии

Страны Центральной Америки накрыл мощный ураган "Эта", жертвами которого стали более 70 человек, а пострадали сотни.

Как сообщает ВВС, минимум 50 жителей Гватемалы погибли из-за оползней после проливных дождей и сильного ветра. По словам президента страны Алехандро Джамматтеи, около половины смертей произошли в одном городе – Сан-Кристобале-Верапасе. Там селевой поток похоронил под собой 20 домов на склоне холма (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Помимо Гватемалы, от урагана "Эта" также серьезно пострадала Никарагуа. Там десятки тысяч людей были эвакуированы до прихода стихии, но без жертв все равно не обошлось. Ведь на северном побережье страны двое мужчин погибли, когда оползень засыпал шахту, где они работали.

Кроме того, к серьезным последствиям "Эта" привел и в Гондурасе, где около 500 человек снимали прямо с крыш домов из-за резкого роста уровня воды. Что касается жертв, то в их числе – 13-летняя девочка из города Сан-Педро-Сула, которую убила стена дома, рухнувшая на кровать, где ребенок спал.

На фотографиях из пострадавших от урагана регионов Гондураса и Гватемалы видно, как люди идут вброд по затопленным улицам, а дома и автомобили почти полностью залиты паводковыми водами.

Ожидается, что уже 7-8 ноября ураган вновь наберет силу, поскольку он продвигается на северо-восток в сторону Кубы и Флориды (США).

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