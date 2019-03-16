"Центр Украины – в Мавзолее": Соловьев отличился новым маразмом

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев в очередной раз заявил, что современная Украина якобы обязана своим существованием Владимиру Ленину.

Поэтому, считает он, географическим центром нашей страны следует считать Мавзолей на Красной площади в Москве. Бредовую шутку он озвучил в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Владимир Соловьев Скриншот видео

"Украина появилась-то когда в таком виде? Благодаря дедушке Ленину! Поэтому центр Украины в Мавзолее, где создатель вашей страны лежит!" — ехидно сказал Соловьев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соловьев уже заявлял, что Украина якобы обязана своим существованием "русскому миру", самыми яркими представителями которого являются Ленин и Екатерина ІІ.

Кроме того, он демонстрировал фейковую карту "разделенной" Украины, на которой почти все ее территории названы "подарками" российских правителей.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!