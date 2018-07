"Цени союзников, их немного!" ЕС сделал Трампу предупреждение перед встречей с Путиным

Президенту США Дональду Трампу стоит ценить своих европейских союзников больше, чем Россию и Китай.

С таким заявление выступил глава Европейского совета Дональд Туск в преддверии визита Трампа в Евросоюз и Великобританию, а также проведения саммита НАТО, после чего хозяин Белого дома должен будет отправиться в Финляндию на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, передает NBC.

"Дорогой президент Трамп, у Америки никогда не было и не будет лучшего союзника, чем Европа. Сегодня европейцы тратят на оборону в разы больше, чем Россия и также много, как Китай. Я думаю, у вас нет сомнений, господин президент, что этот вклад в совместную оборону и безопасность ЕС и США не может сравниться с тем, что могут предложить Россия и Китай. Дорогая Америка, цени своих союзников, в конце концов, у тебя их не так уж и много", — заявил он.

EU President Tusk's message to President Trump ahead of NATO summit: “Dear America, appreciate your allies, after all, you don’t have that many.” https://t.co/Y0nQnZbQq0 pic.twitter.com/YJnj3mGHI9