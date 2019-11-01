"Нидерланды подначивали сбежать": Цемах рассказал о "похищении" и катастрофе МН17

Бывший главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, который вернулся в Россию в результате обмена пленными, записал интервью с подозреваемым в деле о катастрофе МН17 на Донбассе Владимиром Цемахом.
Сюжет в пятницу, 1 ноября опубликовало "РИА Новости". Отметим, террориста "ДНР" также отпустили в рамках обмена (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Так, Цемах заверил, что на Донбассе вплоть до 2019 года несколько раз менял работу, однако она якобы "не была связана с армией". Бывший террорист рассказал, что возглавил противовоздушную оборону боевиков в Снежном, поскольку боялся, что украинская власть "могла заставить думать на украинском" его внуков.
Цемах рассказал о "похищении" и катастрофе МН17
Скриншот из видео
Цемах также рассказал о дне катастрофы рейса МН17 на Донбассе, открестившись от обвинений. "Я узнал об этом то ли вечером, то ли уже на следующий день. Что населению было известно, то и мне", – заверил он.
Кроме того, бывший террорист эмоционально рассказал свою версию его "похищения" спецслужбами Украины.
"С той стороны осуществили минометный обстрел. Пересидели мы обстрел, потом мешок на голову. В подвале меня продержали 20 минут. Я был в таком состоянии, что не мог ходить, потому что укололи транквилизаторы, а также "постреляли" по почкам", – высказался он.
Цемах заявил, что на допросы к нему приходили представители австралийской и нидерландской стороны и якобы предлагали программу защиты свидетеля, гражданство и домик в Нидерландах, но террорист отказался "бежать", так как, по его словам, ничего не боится и не считает себя преступником. Он даже рассматривает возможность обратиться в международный суд.
Цемах дал интервью Вышинскому
Скриншот из видео
"Я считаю это террористическим актом украинского государства в отношении меня – пытаться навесить. Ну был я начальником ПВО. Я им объяснял, что, по большому счету, я перепугал их авиацию. Однажды самолеты пролетали и более в районе Снежного не летали... Я попросил: "Ребята, мне привезите трубы пустые". Мы набили их песком, из жести сделали пусковые механизмы, покрасили, и у меня "по красоте" ходили восемь групп и показывали, что у нас действительно есть ПЗРК – и очень много. Хотя реально две "зеушкы" и два ПЗРК держали оборону этой территории! Это просто название у меня было, что я начальник ПВО. Это даже взводом сложно назвать, по большому счету", – пояснил Цемах.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Бывшего командира подразделения противовоздушной обороны террористов в Снежном "похитили" из "ДНР" 27 июня.
Доставленный в Киев Цемах был арестован по решению суда.
В сети всплыло видео скандального признания террориста о том, что он прятал установку "Бук", из которой сбили лайнер.
3 сентября Киевский апелляционный суд продлил арест бывшего "начальника ПВО ДНР" Владимира Цемаха.
В то же время следователи из Нидерландов заявили о намерении допросить Цемаха.
5 сентября Киевский апелляционный суд решил освободить из-под стражи фигуранта по делу сбитого MH17 Владимира Цемаха.
Он стал участником обмена пленными по формуле 35 на 35.
Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что перед выдачей Цемаха России его допросили следователи из Нидерландов.
11 сентября дочь фигуранта дела о катастрофе МН17 опубликовала фото с ним, отметив, что они едут домой.
Статус Цемаха в деле о катастрофе МН 17 изменили из свидетеля на подозреваемого.
Нидерланды обратились к России с просьбой разыскать Цемаха.
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