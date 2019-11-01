"Нидерланды подначивали сбежать": Цемах рассказал о "похищении" и катастрофе МН17

Бывший главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, который вернулся в Россию в результате обмена пленными, записал интервью с подозреваемым в деле о катастрофе МН17 на Донбассе Владимиром Цемахом.

Сюжет в пятницу, 1 ноября опубликовало "РИА Новости". Отметим, террориста "ДНР" также отпустили в рамках обмена (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, Цемах заверил, что на Донбассе вплоть до 2019 года несколько раз менял работу, однако она якобы "не была связана с армией". Бывший террорист рассказал, что возглавил противовоздушную оборону боевиков в Снежном, поскольку боялся, что украинская власть "могла заставить думать на украинском" его внуков.

Цемах рассказал о "похищении" и катастрофе МН17 Скриншот из видео

Цемах также рассказал о дне катастрофы рейса МН17 на Донбассе, открестившись от обвинений. "Я узнал об этом то ли вечером, то ли уже на следующий день. Что населению было известно, то и мне", – заверил он.

Кроме того, бывший террорист эмоционально рассказал свою версию его "похищения" спецслужбами Украины.

"С той стороны осуществили минометный обстрел. Пересидели мы обстрел, потом мешок на голову. В подвале меня продержали 20 минут. Я был в таком состоянии, что не мог ходить, потому что укололи транквилизаторы, а также "постреляли" по почкам", – высказался он.

Цемах заявил, что на допросы к нему приходили представители австралийской и нидерландской стороны и якобы предлагали программу защиты свидетеля, гражданство и домик в Нидерландах, но террорист отказался "бежать", так как, по его словам, ничего не боится и не считает себя преступником. Он даже рассматривает возможность обратиться в международный суд.

Цемах дал интервью Вышинскому Скриншот из видео

"Я считаю это террористическим актом украинского государства в отношении меня – пытаться навесить. Ну был я начальником ПВО. Я им объяснял, что, по большому счету, я перепугал их авиацию. Однажды самолеты пролетали и более в районе Снежного не летали... Я попросил: "Ребята, мне привезите трубы пустые". Мы набили их песком, из жести сделали пусковые механизмы, покрасили, и у меня "по красоте" ходили восемь групп и показывали, что у нас действительно есть ПЗРК – и очень много. Хотя реально две "зеушкы" и два ПЗРК держали оборону этой территории! Это просто название у меня было, что я начальник ПВО. Это даже взводом сложно назвать, по большому счету", – пояснил Цемах.

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