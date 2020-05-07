Немецкая журналистка Анн-Катрин Штраке обвинила экс-президента Франции 94-летнего Валери Жискар д’Эстена в сексуальных домогательствах и подала на него жалобу в прокуратуру Парижа.

Как сообщает La Monde, жалобу она подала еще 10 марта. В ней 37-летняя журналистка заявила, что во время интервью Жискар д’Эстен положил ей руку на ягодицы.

По её словам, 18 декабря 2018 года в парижском бюро экс-президента на бульваре Сен-Жермен состоялось интервью для немецкого государственного канала WDR. В конце интервью Штраке попросила Валери Жискар д’Эстена о совместной фотографии со съемочной группой. Якобы именно в этот момент экс-президент приобнял журналистку и положил руку на её ягодицы.

В жалобе Штраке написала, что очень удивилась и попыталась убрать руку, но безуспешно. То же самое повторилось, когда фотографию решили сделать еще раз из-за брака первого кадра.

"У меня было ощущение, что он настаивает", – вспоминает Штраке.

Анн-Катрин Штраке

На этом Жискар д’Эстен якобы не остановился. После он позвал Анн-Катрин посмотреть фотографии с разными мировыми лидерами и, по уверениям журналистки, снова трогал её за ягодицы. А на прощание экс-президент якобы "поцеловал её крепко в щеки" и пожелал на немецком "сладких снов".

После возвращения в редакцию, Штраке рассказал руководству о случившемся и те привлекли адвокатов, чтобы записать показания журналистки и оператора, который за этим наблюдал. 23 мая 2019 года эти показания отправили Валери Жискар д’Эстену, но ответа не получили.

Сама Штраке изначально не хотела подавать заявление, так как не знала как работает французское правосудие. Однако узнав о движении #metoo все же решила отстаивать свои права.

Валери Жискар д’Эстен

Журналисты Le Monde обратились за комментарием к Валери Жискар д’Эстену. В ответ его подчиненные ответили, что экс-президент "ничего не помнит об этой встрече".

"Если то, в чем его обвиняют было бы правдой, то он был бы очень опечален, но он ни о чем таком не помнит", – заявил представитель Жискар д’Эстена.

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