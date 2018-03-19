"Целевая установка": в России показали подтасовку явки на выборах Путина

Основные усилия Центральной избирательной комиссии Российской Федерации на очередных выборах главы государства были направлены на подтасовку явки.

"А вот и математика подоспела. Как и ожидалось, основные усилия были направлены на подтасовку явки: посмотрите, какие замечательные зубцы на 70, 75, 80, 85 и 90 процентах. Очевидно, что 70 процентов - была целевая установка", – написал в Facebook экс-заместитель министра финансов России и бывший первый заместитель председателя правления Центробанка Сергей Алексашенко.

Он добавил, что на этом фоне махинации с подсчетом голосов в пользу действующего президента РФ Владимира Путина были не столь значимы.

Новости Друг Украины поздравил Путина с победой на выборах

"При таком наборе конкурентов в них не было особой необходимости", – подчеркнул Алексашенко.

Кроме того, он обнародовал итоговую оценку.

"Итоговая оценка: сфальсифицированная явка составила чуть меньше 10 миллионов голосов, и, думаю, мало у кого есть сомнения в том, кому они достались", – резюмировал экс-зампредседателя правления Центробанка.

Как сообщал "Обозреватель", выборы президента РФ состоялись 18 марта. Путин выиграл с большим отрывом от остальных кандидатов. Несмотря на предупреждение со стороны лидеров Запада, в аннексированном Крыму и Севастополе все же провели выборы.

Президент Украины Петр Порошенко назвал этот процесс "филькиной грамотой". В ходе голосования независимые наблюдатели сообщали о различных нарушениях и вмешательствах в избирательных процесс.

Путина поздравили некоторые мировые лидеры, однако страны Запада пока воздержались.