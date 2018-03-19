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"Целевая установка": в России показали подтасовку явки на выборах Путина

3.6тЧитать новость на украинском

Основные усилия Центральной избирательной комиссии Российской Федерации на очередных выборах главы государства были направлены на подтасовку явки.

"А вот и математика подоспела. Как и ожидалось, основные усилия были направлены на подтасовку явки: посмотрите, какие замечательные зубцы на 70, 75, 80, 85 и 90 процентах. Очевидно, что 70 процентов - была целевая установка", – написал в Facebook экс-заместитель министра финансов России и бывший первый заместитель председателя правления Центробанка Сергей Алексашенко.

Он добавил, что на этом фоне махинации с подсчетом голосов в пользу действующего президента РФ Владимира Путина были не столь значимы.

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"При таком наборе конкурентов в них не было особой необходимости", – подчеркнул Алексашенко.

Кроме того, он обнародовал итоговую оценку.

"Итоговая оценка: сфальсифицированная явка составила чуть меньше 10 миллионов голосов, и, думаю, мало у кого есть сомнения в том, кому они достались", – резюмировал экс-зампредседателя правления Центробанка.

Как сообщал "Обозреватель", выборы президента РФ состоялись 18 марта. Путин выиграл с большим отрывом от остальных кандидатов. Несмотря на предупреждение со стороны лидеров Запада, в аннексированном Крыму и Севастополе все же провели выборы.

Президент Украины Петр Порошенко назвал этот процесс "филькиной грамотой". В ходе голосования независимые наблюдатели сообщали о различных нарушениях и вмешательствах в избирательных процесс.

Путина поздравили некоторые мировые лидеры, однако страны Запада пока воздержались.

Читайте все новости по теме "Выборы президента России" на Обозревателе.

Тема
Выборы президента России
Персоны
Владимир ПутинСергей Алексашенко
Место
Россия
Объекты
расследованиеЦИК
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