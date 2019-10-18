"Цель – разрушить города": названо тайное "оружие Судного дня" России

Российские подлодки класса "Борей" с баллистическими ракетами "Булава" на борту названо "оружием Судного дня".

Об это пишет американский портал The National Interest, отмечая, что российское оружие способно нанести непоправимый ущерб.

"Как и ракетные подводные крейсеры стратегического назначения США, Китая, Великобритании, Франции и Индии, основная цель подводных лодок класса "Борей" невообразимо мрачная: разрушить города противника, даже если другие ядерные силы будут уничтожены при первом ударе", – сказано в публикации.

Издание напомнило, что в мае 2018 года Россия запустила четыре баллистические ракеты "Булава" с подводного крейсера стратегического назначения "Юрий Долгорукий". Тогда ракеты поразили условную цель на расстоянии почти 3,5 тысяч миль.

Отмечается, что каждая подлодка "Борей" может нести 72 ядерные боеголовки, которые в десять раз разрушительнее, чем бомба, сброшенная на Хиросиму в 1945 году.

Подлодка класса "Борей" Википедия

Как сообщал OBOZREVATEL, Минобороны России провело испытания атомной подводной лодки ракетоносного типа "Борей".

Также секретное российское вооружение – атомную подлодку "Белгород" и стратегическую подлодку проекта 955 "Борей" – показали на фото.

Кроме того, в России предупредили о применении ядерного оружия.

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