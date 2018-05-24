"Царю осетрина, холопам баланда": россиян разозлило меню обеда Путина и Макрона

Во время официального обеда 24 мая президентам России и Франции Владимиру Путину и Эмануэлю Макрону подадут блины с черной икрой, холодный борщ, стейк из осетрины и краснодарское вино.

С президентским меню удалось ознакомиться РИА "Новости". В него входят: блины с черной икрой, закуска из краба, холодный борщ с козьим сыром, яблоко в карамели.

На горячее – выбор из двух блюд: стейк из осетрины с фенхелем или оленина с артишоком. Десерт для членов делегаций – шоколадный торт.

В качестве напитков для участников официального обеда приготовили мерло и шардоне из виноделен Краснодарского края, год урожая 2014 года.

Пользователей сети возмутило дорогостоящее президентское меню.

"Пожалуй "дошираком" не обойдутся, в стране денег нет", "Денег нет, но вы держитесь", - процитировали в сети слова российского премьера Дмитрия Медведева, ставшие крылатым выражением.

"Мда... А просто жареной картошечки с сальцом слабо", – отметили пользователи.

Также, появился мем, согласно которому Путина назвали кормильцем. И сделали соответствующий параметрам данного слова снимок.

"Интересуюсь, а моей пенсии в т.н. "прожиточный минимум" на одну порцию хватит, или придется кредит оформлять", – удивились в комментариях.

"Все правильно, царю осетрина, холопам баланда", - написали пользователи.

Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий в своем Telegram-канале посмеялся по другому поводу. В состав делегации не вошла официальный представитель МИД Мария Захарова, которая пожаловалась, что заболела и лечится.

"Не взяли, чтоб Макрона своей физиономией не напугала. Лечится от перебуха", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель.