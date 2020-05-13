"Царство отшельников": в США ответили на фото "умершего" Ким Чен Ына

В США сообщили, что у диктатора Северной Кореи Ким Чен Ына со здоровьем "все хорошо".
Об этом заявил советник по вопросам национальной безопасности Штатов Роберт О'Брайен, который высказал свое предположение исходя по фото, передает Bloomberg.
"Он уже выходит и торжественно открывает фабрики по производству удобрений. Поэтому, по нашему мнению, с ним, очевидно, все хорошо", – отметил он.
Дональд Трамп и Ким Чен Ын
При этом О'Брайен подчеркнул, что американские спецслужбы не могут доказать достоверность оригинальность фото с Чен Ыном, потому что "КНДР является тяжелой целью".
"Мы называем это государство "царством отшельников". Трудно получить информацию от Северной Кореи. Они не очень откровенны с информацией, но они опубликовали фотографии его живого и здорового, и мы предполагаем, что так и есть", – пояснил советник.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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