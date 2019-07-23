"Царь-то ненастоящий!" Путину предрекли незавидное будущее

Кремлевский механизм правления рухнет, как только из него выйдет президент России Владимир Путин.
Такое мнение высказал российский журналист Дмитрий Травин в своей статье для Republic."В путинскую систему заложены механизмы, подрывающие стабильность. С большой степенью вероятности они вызовут борьбу в тот момент, когда Путина уже не будет, а новый лидер еще не появится", – написал он.
При это отмечается, что не стоит сейчас говорить о ближайших путинских годах. Неумеренный энтузиазм, скорее всего, будет не раз еще разбиваться о "кремлевскую стену", пишет Травин.
Владимир Путин
"Аргумент"
"Предположение будто путинский политический режим может легко воспроизвестись без своего основателя, весьма спорно", – пишет он.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Института экономического анализа Андрей Илларионов заявил, что президент России Владимир Путин не отступит, поэтому Украину ждут тяжелые времена.
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