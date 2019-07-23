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"Царь-то ненастоящий!" Путину предрекли незавидное будущее

5.8т Читать материал на украинском

Кремлевский механизм правления рухнет, как только из него выйдет президент России Владимир Путин.

Такое мнение высказал российский журналист Дмитрий Травин в своей статье для Republic."В путинскую систему заложены механизмы, подрывающие стабильность. С большой степенью вероятности они вызовут борьбу в тот момент, когда Путина уже не будет, а новый лидер еще не появится", – написал он.

При это отмечается, что не стоит сейчас говорить о ближайших путинских годах. Неумеренный энтузиазм, скорее всего, будет не раз еще разбиваться о "кремлевскую стену", пишет Травин.

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"Предположение будто путинский политический режим может легко воспроизвестись без своего основателя, весьма спорно", – пишет он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Института экономического анализа Андрей Илларионов заявил, что президент России Владимир Путин не отступит, поэтому Украину ждут тяжелые времена.

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Тема
Кризис в России
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Так возможно Путин няшка, по сравнению с другими... Забыли уже вечно спящего Медведева, когда грызунов с пендосами отму#охал в 2008?
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Пигин Макс
Пигин Макс
Нерабы, успокойтесь, никуда Путин не денется. ))))))))))))))
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Пигин Макс
Пигин Макс
Шапиро Женька, С чем вас и поздравляю. В противном случае, вы рискуете узнать, что такое реальная российская агрессия.
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Пигин Макс:"успокойтесь, никуда Путин не денется." А вот это правда! Во всяком случае не в ближайшие лет 50.
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
а будет это может быть наверно возможно вероятно...годиков этак так через 15...а может...20...И на место Путина придёт наверняка не мил вам человек а даже наоборот...который вас сволочей прыгающих животных...быстро загонит в стойло))))))))))))))и вы с придыханием придурки будете вспоминать милочку...душечку Путина...который так и не нападёт на вас)))))))))))))))
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CARGO 100
CARGO 100
Шапиро Женька, по раздаче ...
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
CARGO 100:"Но смотреть будем расчётливо." Ой, посодействуйте по знакомству, барин. Вы же, ясное дело, в комиссии по отбору.
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