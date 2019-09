Трюдо попал в громкий скандал из-за "расистского фото": в чем дело

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо попал в скандал из-за фото 18-летней давности, на котором он изображен в коричневом гриме и белом тюрбане на вечеринке в частной школе. Он

извинился за снимок и признал его "расистским".

Фотографию опубликовал журнал Time, написало издание ВВС Украина. В кадре из ежегодника 2001 Трюдо был с темным гримом на лице и руках в элитной академии Вест-Пойнт-Грей в Ванкувере, где работал преподавателем.

После обнародования снимка премьер-министр выступил перед журналистами и объяснил, что тогда он оделся в костюм Аладдина на гала-вечеринке на тему "Арабские ночи".

Трюдо признал, что фотография была "расистской", и сказал, что "глубоко сожалеет". Отвечая на вопрос журналистов о том, были ли подобные случаи, он добавил, что также наносил грим на шоу талантов в средней школе.

Национальный совет канадских мусульман был возмущен снимком. Его исполнительный директор Мустафа Фарук сказал, что видеть премьер-министра в таком образе – очень печально, ведь черный и коричневый грим возвращают человечество к истории расизма.

А лидер оппозиционных консерваторов Эндрю Шир заявил, что фотография как была расистской в 2001 году, так и остается такой сейчас.

"Сегодня вечером перед канадцами появился человек, абсолютно неспособен принимать взвешенные решения. Человек, который не должен руководить этой страной", – прокомментировал он.

Лидер левой Новой Демократической партии Сикх Джагмен Сингх назвал снимок оскорбительным, а использование похожего грима – высмеиванием людей "только за то, кто они и как живут".

Фото также раскритиковала лидер Зеленой партии Элизабет Мэй на своей странице в Twitter. Она была шокирована снимком.

Публикация фотографии совпала с началом кампании перед выборами, которые пройдут 21 октября и, согласно социологическим опросам, будут непростыми для канадского премьера.

I am deeply shocked by the racism shown in the photograph of Justin Trudeau. He must apologize for the harm done and commit to learning and appreciating the requirement to model social justice leadership at all levels of government. In this matter he has failed.