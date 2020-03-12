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12 марта • обновлено в 19:03
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Трюдо изолировали из-за коронавируса, Трамп – под угрозой заражения

1.9т
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У премьер-министра Канады Джастина Трюдо заподозрили коронавирус, а глава президент США Дональд Трамп контактировал с зараженным бразильским политиком.

Официальный представитель Трюдо Камерон Ахмад сообщил в Twitter, что премьер перешел в режим самоизоляции и будет работать из дома, так как его супруга почувствовала признаки вирусного заболевания.

Трюдо изолировали из-за коронавируса, Трамп - под угрозой: что известно

Он уточнил, что она недавно вернулась из Великобритании, а прошлой ночью почувствовала небольшой жар.

"По совету врача премьер-министр продолжает свою деятельность, следит за собой, у него симптомов нет. Тем не менее в целях предосторожности премьер-министр решил изолировать себя и работать из дома, до тех пор, пока не будут получены результаты тестов Софи", – написал Ахмад.

Тем временем коронавирус обнаружили у представителя правительства Бразилии Фабио Вайнгартена, который за пару дней до этого встречался с президентом США Дональдом Трампом, сообщает Folha De S.Paulo.

Вайнгартен был на встрече с Трампом

Вайнгартен был на встрече с Трампом

RT

Он сопровождал президента Бразилии во время его поездки в США. Сейчас Вайнгартен находится на карантине.

Как сообщал OBOZREVATEL депутат Бундестага от Свободной демократической партии Германии Хаген Рейнхольд заразился коронавирусом.

Также вирус обнаружили у министра здравоохранения Великобритании Надин Доррис.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Персоны
Дональд Трамп Джастин Трюдо
Место
Канада
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