Тряслись дома и улицы: Южную Америку накрыло мощнейшее землетрясение. Жуткие кадры

В Перу произошло землетрясение магнитудой восемь из девяти с половиной возможных. Оно затронуло также Бразилию, Колумбию и Эквадор.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на геологическую службу США. Толчки зафиксировали на глубине 110 километров под землей, их, в частности, ощущали в столице Перу Лиме. Люди в страхе выбегали из зданий.

Несколько зданий в ближайшей деревне и городе получили повреждения. Они находились в 80 и 158 километрах от эпицентра землетрясения. В некоторых городах Перу отключилось электричество.

#Yurimaguas Agentes de la @PoliciaPeru se encuentran patrullando las calles para dar calma a la población y recibir información sobre derrumbes de viviendas debido al fuerte sismo. No hay información de víctimas hasta el momento. pic.twitter.com/kJ0GXxERe6

Оцевидцы опубликовали видео, на котором видно как дома и улицы трясутся от подземных толчков. О пострадавших пока не сообщалось.

A strong 8.0-earthquake struck northern #Peru on Sunday, sending residents fleeing from their homes. Stay safe amigos. #peruEarthquake pic.twitter.com/sEt5Zgu7Vz