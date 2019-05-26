ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

Тряслись дома и улицы: Южную Америку накрыло мощнейшее землетрясение. Жуткие кадры

1.4тЧитать материал на украинском

В Перу произошло землетрясение магнитудой восемь из девяти с половиной возможных. Оно затронуло также Бразилию, Колумбию и Эквадор.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на геологическую службу США. Толчки зафиксировали на глубине 110 километров под землей, их, в частности, ощущали в столице Перу Лиме. Люди в страхе выбегали из зданий.

Тряслись дома и улицы: Южную Америку накрыло мощнейшее землетрясение. Жуткие кадры

Несколько зданий в ближайшей деревне и городе получили повреждения. Они находились в 80 и 158 километрах от эпицентра землетрясения. В некоторых городах Перу отключилось электричество.

Новости
Кара небесная: в России за ночь произошли два землетрясения

Оцевидцы опубликовали видео, на котором видно как дома и улицы трясутся от подземных толчков. О пострадавших пока не сообщалось.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте в южной части Перу также произошло мощное землетрясение силой 7,1 балла.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
1
Интересно
6
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения