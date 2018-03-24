"Трясет от злобы": в России устроили травлю журналисту из-за флага Украины

В России в отношении главного редактора читинского филиала газеты "Московский комсомолец" Евгения Сергиенко возбуждено уголовное дело из-за украинского флага.

Об этом пишет МБХ Медиа со ссылкой на пресс-службу регионального следственного управление.

Причина появления уголовного дела – "возбуждение вражды и унижение достоинства группы лиц по признаку национальности".

Предположительно, дело завели после того, как Сергиенко в 2015 году разместил в соцсетх фотографии, где он стоит с флагом Украины на Титовской сопке на окраине Читы.

Тогда он написал: "Сегодня я занял одну из господствующих высот и поднял над Читой флаг Украины. Вату трясет от бессильной злобы!".

Евгений Сергиенко МБХ Медиа

Известно, что следователи провели обыски по местам жительства и работы журналиста, в ходе которых была изъята компьютерная техника.

Как сообщал "Обозреватель", в Санкт-Петербурге задержали активиста движения "Солидарность" Владимира Шипицына, который держал в руках флаг Украины.