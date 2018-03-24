"Трясет от злобы": в России устроили травлю журналисту из-за флага Украины

В России в отношении главного редактора читинского филиала газеты "Московский комсомолец" Евгения Сергиенко возбуждено уголовное дело из-за украинского флага.
Об этом пишет МБХ Медиа со ссылкой на пресс-службу регионального следственного управление.
Причина появления уголовного дела – "возбуждение вражды и унижение достоинства группы лиц по признаку национальности".
Предположительно, дело завели после того, как Сергиенко в 2015 году разместил в соцсетх фотографии, где он стоит с флагом Украины на Титовской сопке на окраине Читы.
Тогда он написал: "Сегодня я занял одну из господствующих высот и поднял над Читой флаг Украины. Вату трясет от бессильной злобы!".
Евгений Сергиенко
МБХ Медиа
Известно, что следователи провели обыски по местам жительства и работы журналиста, в ходе которых была изъята компьютерная техника.
Как сообщал "Обозреватель", в Санкт-Петербурге задержали активиста движения "Солидарность" Владимира Шипицына, который держал в руках флаг Украины.
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