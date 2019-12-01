"Трубы горят на костях миллионов": в России внезапно почтили память жертв Голодомора

В России власти Москвы впервые согласовали акцию памяти жертв Голодомора 1932-33 годов. Памятные мероприятия прошли напротив здания ФСБ на Лубянской площади.

Об этом сообщают "Вести". Отметим, что в 2008 году Государственная дума РФ признала Голодомор в Украине преступлением коммунистического режима, но официальных траурных мероприятий в России до сих пор не было (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Акция в память о голодоморе в Москве activatica.org

"Мы хотим напомнить, что трубы заводов сталинской индустриализации дымят на костях миллионов людей, которые погибли, в том числе, в ходе Голодомора. Надо просто помнить об этом в свете сегодняшней политики, в свете политики оправдания Сталина, в свете все более нарастающего вала политических репрессий", – заявил лидер партии "Гражданская инициатива" Андрей Нечаев

В Украине отмечают день памяти жертв двух советских Голодоморов, причем первый, на Поволжье, коснулся исключительно России и унес, по разным оценкам, от 3 до 5 млн жизней. В России на акции вспомнили только про второй, украинский Голодомор, который частично задел и Россию. На территории Украины, по оценкам разных исследователей, от Голодомора умерло от 2 до 10 млн человек.

На акцию, согласованную с властями, люди пришли с лампадками, колосками и буханками хлеба. Несколько человек были завернуты в флаги России, Украины и Казахстана.

Акция продолжалась с 16 до 17 часов по местному времени, во время мероприятия участники почтили память жертв Голодомора минутой молчания и символически съели по куску хлеба.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как российский пропагандист Владимир Корнилов выдал циничный фейк о трагедии Голодомора. Он солгал о том, что в исторических хрониках на самом деле показывают фото голодных не украинских, а российских детей.

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