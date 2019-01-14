В после-праздничной колонне шли пролетарии с опухшими красными революционными лицами, а навстречу им летела стая "черных лебедей".

"Черные лебеди" кучкуются в стаи. Весна скоро, однако.

Вести стаю, судя по всему, будет китайский "лебедь".

Как сообщило Министерство коммерции КНР, объемы китайского экспорта в декабре 2018-го упали на 4,4% — рекордно за два года, а объемы китайского импорта рухнули на 7,6%.

Юань, куда перевел ЦБ РФ свои долларовые резервы, тоже упал.

Второй "лебедь" — британский — брексит.

Третий — Дональд Трамп — троянский конь Путина.

Или наоборот, Трамп — второй, брексит — третий, кому как нравится, роли не играет.

Четвертый "лебедь" — наш, родной, украинский — рекордные беспрецедентные выплаты по внешнему долгу в 2019-м и последующих годах до 2022-го. Не выборы, как многие думают, а непомерные долги, повисшие на каждом гражданине Украины.

Если экономически будет трясти Китай, а политически уже трясет США и Британию, то третий мир, к которому относится и Украина, просто сдохнет в бесконечном кризисе.

Новости Россия попала в газовый капкан

Пятый "лебедь" — стерх Путина — российская экономика, зависящая от цен на энергоносители и привязанная к экономике Китая, последует за своим новым боссом с востока. Туда ей и дорога. Аминь.

Сегодня Трамп публично заявил, что он "никогда не работал на Россию" и считает "позором сам факт того, что его спрашивают об этом, потому что это полное вранье".

Все решит отчет спецпрокурора Роберта Мюллера, который должен быть обнародован в середине февраля. Республиканцы под напором фактов уже дрогнули. Думаю, Тампу сделают предложение, от которого он не сможет отказаться.

От "я никогда не работал на Россию" до "я устал, я ухожу" — один шаг.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал