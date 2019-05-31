Троллят Лукашенко? Белорусы устроили "гейский" флешмоб: фото

Жители Минска активно публикуют в соцсетях фото, сделанные на фоне вывески "Европейские игры 2019" таким образом, чтобы надпись читалась как "гейские игры".

По словам очевидцев, у вывески выстраиваются очереди, чтобы сделать такой кадр. Многие пользователи таким образом хотят высмеять нетерпимость властей к сексуальным меньшинствам.

Пользователи сети называют такой флешмоб "тихим белорусским протестом", однако есть и те, кто возмущены таким поведением людей.

Флешмоб в Минске соцсети

Флешмоб в Минске соцсети

Флешмоб в Минске соцсети

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Беларуси признались о борьбе Лукашенко с Путиным за независимость государства.

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