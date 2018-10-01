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Троллинг по-британски: Джонсон в ''семейках'' пошутил над Мэй

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Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон пошутил над экс-начальницей, премьер-министром Терезой Мэй, обнародовав свою фотографию в белье.

Его сняли бегущим посреди поля. Снимок Джонсона в темной рубашке-поло с длинными рукавами и шортах, напоминающих семейные трусы, опубликован Sky News.

Как сообщает издание, бывшего главу МИД "застукали" неподалеку от его дома в графстве Оксфордшир, чтобы воссоздать "самый озорной момент Мэй".

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Троллинг по-британски: Джонсон в ''семейках'' пошутил над Мэй

Борис Джонсон

Так, в 2017 году Мэй в одном из интервью призналась, что самым хулиганским поступком ее детства было то, что она пробежала по пшеничному полю. Такое заявление стало поводом для шуток в адрес премьера.

Как писал OBOZREVATEL, накануне Канцлер Германии Ангела Меркель публично оскорбила премьер-министра Великобритании Терезу Мэй. Инцидент произошел на неформальном саммите лидеров стран Евросоюза.

Персоны
Борис ДжонсонТереза Мэй
Место
Великобритания
Объекты
фотографииполитика
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