Вчера вечером Фейсбуком были заблокированы мои аккаунты – на английском и русском языках, якобы за нарушение community standarts. Благодаря поднявшейся в Твиттере волне поддержки от моих американских друзей, в данный момент доступ к этим страницам восстановлен. Очевидно, причиной блокировки послужила организованная атака "фабрики троллей" одной из диктатур постсоветского пространства, последовавшая в ответ на высказанную мной позицию по поводу событий в Нагорном Карабахе. Вот этот отрезок из эфира на Эхо Москвы:

"Для меня он точно имеет эмоциональную подоснову. Поэтому я понимаю, что многие будут считать, что моя точка зрения предвзята. Я стараюсь быть максимально объективным, хотя понятно, что то, что мы пережили в Баку и опыт жизни в Азербайджане, он настраивает на определенный лад.

Первое: почему турецкий фактор важен – потому что это проблема не была чисто внутрисоветской, а она все-таки имеет в своем знаменателе еще армянский геноцид в Османской империи. И это важнейший фактор, который заложен уже на генетическом уровне, в подсознании любого армянина, живущего на территориях, контролируемых туркоязычными народами.

Далее. Никоим образом нельзя заниматься изучением этих исторических документов, что было тысячу лет назад. Это на самом деле уводит нас в сторону. Единственно объективный статистический материал можно получить из переписи населения конца XIX века в Российской империи, которая фиксирует, что подавляющее большинство населения этой территории – тогда она не называлась так, как называется сейчас, – были армяне.

Дальше мы знаем, что Ленин, который рассматривал Турцию как главного союзника, локомотив революции в этом регионе, он передает две территории – Нахичевань, населенные пополам армянами и азербайджанцами, и Карабах, населенный исключительно армянами, в Азербайджан. И это создает, естественно, минное поле. Кстати, Сталин делал потом регулярно, создавая эти минные поля, перекраивая карту для того, чтобы в ходе потенциального выхода республик всегда эти мины взрывались.

Теперь последнее. На самом деле есть одна деталь, которая принципиально разделяет проблему Карабаха с Крымом и многими другими проблемами. На самом деле в законе Советского Союза, который был принят в 90-м году, предусматривалось довольно четкое правило выхода союзной республики, и четко указано, что автономные республики и национальные группы компактного проживания должны голосовать отдельно. И в случае этого распада они имеют право на собственное самоопределение. Это очень важный момент, которые сейчас многие игнорируют. Поэтому вопрос суверенитета Азербайджана носит сомнительный характер.

А главное другое. Я всегда исходил из того, что в таких конфликтах, когда очень трудно найти исходную точку и всегда будут обвинения с той или другой стороны, принципиальным является то, кто первым проливает кровь. И могу сказать, что у меня нет четкой ориентации на ту или другую сторону. Когда такая ситуация произошла в бывшей Югославии, я встал на сторону хорватов и боснийцев, поддерживал боснийских мусульман ровно потому, что сербы проливали кровь.

Совершенно очевидно, что исходной точкой этой трагедии является сумгаитский погром. И ни в коем случае не надо мне рассказывать, что армяне лоббировали Раису Горбачеву, Аганбегян говорил что-то Михаилу Сергеевичу Горбачеву. Принципиальным является факт, кто первым ответил на любые требования – правильные, неправильные, законные, подзаконные – пролитием крови. Сумгаитские погромы перевели историю в новую плоскость. Потом были погромы в Кировабаде, нынешняя Гянджа. А потом были, естественно, погромы в Баку. И это сделало абсолютно невозможным совместное проживание. Потому что, как я говорил, геноцид 15-го года Турцией до сих пор не признан. И пока этот геноцид не признан Турцией, о какой-то позитивной роли Турции и нормальных взаимоотношениях с Арменией, мне кажется, говорить не приходится. Мы находимся в такой патовой ситуации".