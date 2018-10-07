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Триумф ''русского мира'' не удался: на выборах в Латвии случился интересный поворот

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На парламентских выборах в Латвии, по предварительным итогам подсчета голосов, одержала победу пророссийская партия "Согласие", но все равно останется в оппозиции.

Как сообщил латвийский портал Delfi, партия набрала 19,9% голосов. "Согласие" получит в Сейме 24 мандата — ровно столько же, сколько в парламенте нынешнего созыва.

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Как сообщают СМИ, несмотря на победу, "Согласие" останется в оппозиции. Все остальные партии, преодолевшие пятипроцентный барьер и прошедшие в Сейм, уже отказались от сотрудничества с "Согласием". Явка на выборах составила 54,5%.

Как писал OBOZREVATEL, в день парламентских выборов в Латвии неизвестные взломали латвийскую соцсеть draugiem.lv и разместили там фото российских военных и президента России Владимира Путина.

Место
Латвия
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Савченко Александр
Савченко Александр
Значит Латвия в очередной раз - отсосет ! Печеньки от ЕС , заканчиваются в 2019 г. Дальше - сами ! Транзит - йок, порты - йок, туризм - йок, даже "членство" в ЕС не волнует... Латвия, уже предлагала скандинавам себя купить ! Никто не позарился...Жалкие, ничтожные люди, ну как хохлы !
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ссыкуны
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