Триумф ''русского мира'' не удался: на выборах в Латвии случился интересный поворот

На парламентских выборах в Латвии, по предварительным итогам подсчета голосов, одержала победу пророссийская партия "Согласие", но все равно останется в оппозиции.

Как сообщил латвийский портал Delfi, партия набрала 19,9% голосов. "Согласие" получит в Сейме 24 мандата — ровно столько же, сколько в парламенте нынешнего созыва.

Как сообщают СМИ, несмотря на победу, "Согласие" останется в оппозиции. Все остальные партии, преодолевшие пятипроцентный барьер и прошедшие в Сейм, уже отказались от сотрудничества с "Согласием". Явка на выборах составила 54,5%.

Как писал OBOZREVATEL, в день парламентских выборов в Латвии неизвестные взломали латвийскую соцсеть draugiem.lv и разместили там фото российских военных и президента России Владимира Путина.