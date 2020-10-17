Александру Лукашенко три стороны и в разном формате предъявили три ультиматума в основном об одном и том же, – о дате и форме его ухода. Два ультиматума от Евросоюза и от Светланы Тихановской были опубликованы в один день – 12 октября и логично связаны между собой. Третий ультиматум, выставленный ему Кремлём, опубликован не был, но на его существование указывает визит Лукашенко 10 октября в СИЗО, где он четыре часа вёл секретные переговоры с Виктором Бабарико и его штабом.

Ультиматум Совета ЕС состоит из 14 пунктов и опубликован как официальный документ. Ультиматумом его можно назвать условно, поскольку конкретные сроки не указаны.

В целом это изложение взгляда Совета ЕС на события в Беларуси со дня выборов 9 августа и в текущее время с описанием действий, которые предпримет ЕС. Совет ЕС констатирует, что прошедшие выборы не были честными и демократичными, не соответствовали законам Беларуси и международным стандартам, поэтому предлагает провести новые. До момента пока администрация Лукашенко не примет такое решение и не объявит их дату, Евросоюз намерен начать сворачивать контакты с правительством и центральными государственным органами Беларуси, включая прекращение выделения им финансовой поддержки в рамках Восточного партнёрства, а также по другим программам и каналам. Исключение составят ядерные объекты Беларуси, по которым её нынешнему правительству предложено сохранить сотрудничество и обмен информацией. Эта финансовая помощь теперь будет перенаправлена от центральных органов власти к субъектам местного и регионального самоуправления, а также на программы приграничного сотрудничества и по партнёрству с частным бизнесом, особенно в системе здравоохранения. Совет ЕС намерен также расширить свои контакты с гражданским обществом Беларуси и начать оказывать материальную помощь тем людям, которые пострадали от репрессий. Совет приступает также к составлению проскрипционного списка лиц, причастных к репрессиям и фальсификации выборов, куда внесут и Лукашенко, если не изменит своё поведение.

Ультиматум Тихановской появился в формате её видеообращения к гражданам Беларуси и Лукашенко. От Лукашенко она требует трёх действий: назвать дату своего ухода, прекратить аресты и другие виды репрессий и выпустить всех политзаключённых. Если до 25 октября он это не сделает, то гражданам Беларуси предложено с 26 октября начать всеобщую забастовку с требованием выполнить эти три пункта. Российские политологи и СМИ сразу же скептично отреагировали на ультиматум Тихановской замечанием: кто она такая, чтобы давать указания и сами успокоили себя тем, что она всего лишь домохозяйка в эмиграции, живущая за деньги то ли правительства Польши, то ли Литвы. Никакой реальной связи с Беларусью и массами у неё сейчас нет. Однако, они забыли, что вовремя и к месту поданная идея очень даже может стать реальностью.

Такая реакция в российских СМИ на ультиматум Тихановской вполне естественна, так как он перечёркивает ультиматум Кремля и всю его комбинацию по выводу Лукашенко с поля политики. Тихановская своим ультиматумом перехватывает инициативу у Кремля и бьёт его на упреждение. Продолжением Тихановской этой стратегии стало и её обращение 16 октября с призывом бойкотировать любые манипуляции с всенародным опросом о конституционной реформе или нечто подобное, которые может организовать Лукашенко.

План и ультиматум Кремля к Лукашенко не опубликованы, в России любят засекретить не только прошлое, но и будущее, однако Москва умеет выдавать все свои секреты своими же действиями. "Ключевые слова" – визит Лукашенко к Бабарико и разгон в Минске марша пенсионеров 12 октября с применением впервые слезоточивого газа и светошумовых гранат. Вдобавок в тот же день глава МВД Геннадий Казакевич пообещал на светошумовых гранатах не останавливаться и применить боевое оружие. Интересно, за два дня до гранат в Минске впервые за три месяца произошёл и силовой разгон демонстрации в Хабаровске. Кремля явно проиграл соревнование протестующим: кто из нас раньше устанет, как в Хабаровске, так и в Минске.

Из всего секретного разговора с Бабарико достоянием гласности стало только одна фраза Лукашенко о том, что Беларусь живёт под лозунгом "Даёшь диалог" и он к диалогу готов. Более того, готов говорить не только о конституции, и вообще смотрит на всё шире и глубже. Визит Лукашенко в СИЗО был организован почти исключительно ради этой фразы, чтобы продемонстрировать его диалогоспособность. Сам разговор не имел никакого смысла, по той простой причине, что Бабарико – не политик, а всего лишь не совсем рядовой агент Кремля. Но то, что он не совсем рядовой, можно сказать в чём-то даже топ-агент, ещё не основание о чём-то договариваться с Лукашенко, в диалоге с которым и сам Кремль испытывает немалые сложности. По причине политической бессодержательности разговора Лукашенко с Бабарико он и не был ни одной из сторон предан гласности.

Лукашенко, посетив СИЗО, продемонстрировал не только свою диалогоспособность, но и то, с кем он хочет ею заниматься. Не с Тихановской, которая, если использовать советские понятия, окончательно и безвозвратно зачислена в разряд неконструктивной оппозиции, в одной столице даже в изменницы родины, а с конструктивным Бабарико и его кураторами. Лукашенко в минском СИЗО добросовестно выращивает шампиньоны конструктивной оппозиции и формально смену себе из спор, переданных Кремлём. Когда Бабарико выпустят, он подвинет Тихановскую и всех остальных со словами: "Я в тюрьме сидел, пока вы шлялись по заграницам, где мой кусок пирога власти?". Разумеется, "кусок" в виде мандата депутата кураторов Бабарико не удовлетворит, если на кону пост президента.

Однако, Лукашенко – это ещё тот самобытный аграрий, который "шампиньоны" посадит, кредит под них возьмёт, но стопроцентную всхожесть однозначно не гарантирует. Может сказать, что посадочный материал был бракованным или микроклимат в подвале хромал из-за высоких цен на газ для Беларуси. У Лукашенко всегда есть объективные объяснения для всего, пусть они и не всегда нравятся Кремлю. История отношений Лукашенко с Кремлём – это парафраз на 70 лет противостояния председателя колхоза и первого секретаря обкома, в котором в итоге побеждает председатель, поскольку советская власть отменяется и СССР распускают.

Но ситуация в Беларуси уже не столь прямолинейна. Теперь там бастуют все, в том числе и часть бригадиров. Поэтому председатель понимает, что его договорённости с московским обкомом о преемнике, – ни к чему не обязывающая условность. Тем более, если собираешься уходить, а бригадирам этот преемник не нужен, у них свои варианты. Визит в СИЗО – это не только демонстрация своей диалогоспособности, но и способ представить собранию колхоза преемника. Лукашенко как трактор тянет телегу со штабом и адвокатами Бабарико в дворец президента. Тянет на малых скоростях, без энтузиазма, и в любой момент может заглушить трактор на полдороги и выйти из него к ужасу Кремля. Уход Ельцина под Новый год вызвал лёгкий стресс в Белом доме, но если произойдёт похожий уход Лукашенко, то в Кремле будет тяжёлый шок и суровая депрессия.

Автократия в Беларуси со скоростью трактора подъезжает к финалу. Ни слезоточивый газ, ни трубопроводный из РФ, который вдруг сказочно подешевеет для Беларуси, не способны этот финал отменить. Вопрос в основном в том, кто после её окончания будет доминировать и как долго: широкие демократы или феодалы с ограниченной демократией для себя.

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