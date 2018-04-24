Три удара: в Венгрии заговорили о новом конфликте с Украиной

В ближайшее время ожидается новый виток обострения отношений между Украиной и Венгрией.

Об этом заявил в Будапеште местным СМИ министр иностранных дел венгрии Петер Сийярто, передает "Европейская правда".

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что Украина нанесла Венгрии "три удара".

По его словам, "первым ударом" по венгерскому меньшинству был закон "Об образовании", который якобы "значительно ограничил права национальных меньшинств в использовании родного языка". Он утверждает, что Украина до сих пор не начала переговоры с венгерским меньшинством Закарпатья, несмотря на международное давление.

"Вторым ударом" Сийярто назвал признание неконституционным языкового закона Кивалова-Колесниченко. В Верховной Раде находятся три новых законопроекта, которые, по словам министра, "каждый хуже другого".

Кроме того, "третьим ударом" венгерский министр назвал призыв президента Петра Порошенко принять закон о наказании за двойное гражданство, которое угрожает национальной безопасности.

Как сообщал "Обозреватель", в декабре 2017 года Венецианская комиссия опубликовала выводы касательно Закона Украины "Об образовании", принятого Верховной Радой 5 сентября 2017 года. Венецианская комиссия, которая давала оценку закону, не поддержала ультиматумы, выдвинутые Украине Венгрией.

Ранее закон "Об основах государственной языковой политики" (закон Кивалова-Колесниченко) был признан не соответствующим Конституции. В связи с этим Венгрия обвинила Украину "грубой атаке" на национальные меньшинства и "ударе в спину" европейским странам.

В апреле президент Петр Порошенко предложил парламенту разрешить лишать гражданства Украины граждан, которые "воспользовались определенными возможностями", участвовали в выборах другой страны или служили в вооруженных силах другой страны по своей воле. По данным МИД Украины, Венгрия выдала жителям Закарпатской области более 100 тысяч паспортов.

Венгрия неоднократно выдвигала Украине ультиматумы и блокировала заседания Комиссии "Украина-НАТО".