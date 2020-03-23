Три простых средства: врач рассказала, как поборола коронавирус

Доктор Клэр Герада из Великобритании, которая заразилась коронавирусом COVID-19, рассказала о трех простых средствах, которые помогли ей выздороветь.

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Как пишет The Daily Mail, 60-летняя врач была инфицирована во время посещения рабочей конференции в Нью-Йорке. Вернувшись домой, она организовала самоизоляцию.

Доктор Клэр Герада

В первую очередь, Герада ела куриный суп, который был источником натурального пенициллина. Употребление этого блюда поддерживало ее в моменты слабости и возвращало аппетит.

Также, по словам медика, она принимала две таблетки парацетамола три раза в день и пила много домашнего лимонада.

"Сочетание куриного супа, парацетамола и обильного питья помогло излечиться от вируса", – считает Герада.

При этом она отметила, что не имела серьезных хронических заболеваний.

Как сообщал OBOZREVATEL, доктор биологических наук, профессор Школы Системной Биологии GMU (США) Анча Баранова высказала мнение, что пандемия коронавируса остановится естественным путем только в случае, если болезнь эволюционирует или большинство людей приобретут иммунитет.

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