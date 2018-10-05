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Три кровати и стол: появились фото комнаты ''разведчика'' Путина

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В России Академия внешней разведки показала комнату, в которой во время учебы жил президент России Владимир Путин.

Кадры опубликовал пропагандистский телеканал "Звезда". На них - три кровати, стол и телевизор. Уточняется, что нынешняя обстановка более комфортная чем та, в которой жил когда-то российский лидер.

Как известно, в 1985 году Владимир Путин окончил Академию внешней разведки (прежнее название Краснознаменный институт КГБ) по специальности "Внешняя разведка".

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При этом уточняется, что глава РФ год учился под фамилией Платов — курсанты якобы брали себе так называемые "школьные имена".

Три кровати и стол: появились фото комнаты ''разведчика'' Путина
Три кровати и стол: появились фото комнаты ''разведчика'' Путина
Три кровати и стол: появились фото комнаты ''разведчика'' Путина
Три кровати и стол: появились фото комнаты ''разведчика'' Путина

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 4 октября 2018 года, исполнилось ровно 25 лет с момента, как президент России Борис Ельцин совершил государственный переворот в РФ, что в последствии сделало возможным приход ко власти Владимира Путина.

Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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