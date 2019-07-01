Прогремели три громких взрыва: на Кипре упал неопознанный объект

Недалеко от столицы Кипра, Никосии, 1 июля упал неизвестный летающий объект.

Об этом сообщило турецкое издание "Onedio", указав, что первое официальное заявление поступило от заместителя премьер-министра Турецкой Республики Северного Кипра и министра иностранных дел Кудрета Озерсая.

По информации очевидцев, произошла вспышка в небе, после чего послышались три громких взрыва. Пострадавших в результате инцидента нет.

Падение неизвестного объекта на Кипре Twitter Onedio

Предположительно, упавший объект является зенитной ракетой или военным самолетом. Эксперты отмечают, что детали выглядят как российская ракета С-200. Кроме того, все указывает, что она перевозила оружие и взрывчатку, что объясняет мощность взрывов.

"Первоначальные находки указывают на то, что взрывоопасным объектом является летательный аппарат, перевозящий оружие или прямую взрывчатку", – сказано в сообщении.

KKTC'de düşen cisim sonrası patlama ve yangın: "İlk bulgular patlamaya neden olan cismin niteliğinin ya patlayıcı taşıyan bir hava aracı ya da doğrudan doğruya bir patlayıcı olduğuna işaret etmektedir" https://t.co/a1r2ZPniJR pic.twitter.com/6ZlSpUJq2u — Onedio Gündem (@onediogundem) July 1, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 июня в Италии взорвали мост, при обрушении которого в 2018 году погибли 43 человека.

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