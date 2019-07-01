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Прогремели три громких взрыва: на Кипре упал неопознанный объект

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Недалеко от столицы Кипра, Никосии, 1 июля упал неизвестный летающий объект.

Об этом сообщило турецкое издание "Onedio", указав, что первое официальное заявление поступило от заместителя премьер-министра Турецкой Республики Северного Кипра и министра иностранных дел Кудрета Озерсая.

По информации очевидцев, произошла вспышка в небе, после чего послышались три громких взрыва. Пострадавших в результате инцидента нет.

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Падение неизвестного объекта на Кипре

Падение неизвестного объекта на Кипре

Twitter Onedio

Предположительно, упавший объект является зенитной ракетой или военным самолетом. Эксперты отмечают, что детали выглядят как российская ракета С-200. Кроме того, все указывает, что она перевозила оружие и взрывчатку, что объясняет мощность взрывов.

"Первоначальные находки указывают на то, что взрывоопасным объектом является летательный аппарат, перевозящий оружие или прямую взрывчатку", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 июня в Италии взорвали мост, при обрушении которого в 2018 году погибли 43 человека.

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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
"Эксперты отмечают, что детали выглядят как российская ракета С-200. Кроме того, все указывает, что она перевозила оружие и взрывчатку, что объясняет мощность взрывов."© значит, вы говорите, что ракета С-200 перевозила оружие??? а прапорщика, сопровождающего, там не было?
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Во Путин дает, ракетами перевозит оружие. Эксперты отмечают, что детали выглядят как российская ракета С-200. Кроме того, все указывает, что она перевозила оружие и взрывчатку, что объясняет мощность взрывов.
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