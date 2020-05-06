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6 мая • обновлено в 19:15
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Три европейские страны откроют границы: названа дата

1.4т
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Власти Латвии, Литвы и Эстонии приняли решение с 15 мая открыть внутренние границы.

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Об этом в Twitter сообщил латвийский премьер-министр Кришьянис Кариньш. Он уточнил, что при въезде для людей будут ограничения.

Три европейские страны откроют границы: названа дата

"Приехавшие в страны Балтии из других государств после открытия внутренних границ будут обязаны в течение 14 дней соблюдать самоизоляцию", – отметил глава правительства.

В Латвии с начала пандемии коронавируса заразились 900 человек, 464 вылечились и 17 скончались.

В Литве 1 428 заболевших, из которых 718 выздоровели и 48 скончались.

В Эстонии заразились 1 713 человек, выздоровели 264, скончались 55.

Как сообщал OBOZREVATEL, первыми странами, которые решатся открыть границы для туристов после пандемии коронавируса, станут наиболее зависящие от пляжного туризма Греция, Италия и Турция. По мнению политолога Дмитрия Абзалова, именно эти страны будут пытаться вернуть туристов как можно раньше.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Тег
граница
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
О, на обозе по-латышский пишут. А на хрена? Вы же не понимаете
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
По-латышскИ
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