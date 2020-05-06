Три европейские страны откроют границы: названа дата

Власти Латвии, Литвы и Эстонии приняли решение с 15 мая открыть внутренние границы.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом в Twitter сообщил латвийский премьер-министр Кришьянис Кариньш. Он уточнил, что при въезде для людей будут ограничения.

"Приехавшие в страны Балтии из других государств после открытия внутренних границ будут обязаны в течение 14 дней соблюдать самоизоляцию", – отметил глава правительства.

В Латвии с начала пандемии коронавируса заразились 900 человек, 464 вылечились и 17 скончались.

В Литве 1 428 заболевших, из которых 718 выздоровели и 48 скончались.

В Эстонии заразились 1 713 человек, выздоровели 264, скончались 55.

Šodien video konferencē ar @ratasjuri un @Skvernelis_S vienojāmies par iekšējo robežu atvēršanu no 15. maija un brīvu Baltijas valstu iedzīvotāju kustību. Iedzīvotājiem, kuri ieradīsies no citām valstīm, arī turpmāk jāievēro 14 dienu pašizolācija. — Krišjānis Kariņš (@krisjaniskarins) May 6, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, первыми странами, которые решатся открыть границы для туристов после пандемии коронавируса, станут наиболее зависящие от пляжного туризма Греция, Италия и Турция. По мнению политолога Дмитрия Абзалова, именно эти страны будут пытаться вернуть туристов как можно раньше.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!