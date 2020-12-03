Три бывших президента США готовы публично вакцинироваться от COVID-19

Бывшие президенты США Барак Обама, Джордж Буш-младший и Билл Клинтон выразили готовность сделать прививку от коронавируса публично.

Таким образом они намерены повысить общественное доверие к вакцине, пишет CNN.

При этом все бывшие главы государства говорят, что они должны быть уверены в ее безопасности.

Джордж Буш-младший.

Пресс-секретарь Буша-младшего Фредди Форд отметил, что 43-й президент с радостью займет свою очередь на получение лекарства, однако это произойдет после того, как будет определено, что вакцины безопасны.

Клинтон согласен вакцинироваться публично, чтобы побудить к этому всех американцев.

"Президент Клинтон обязательно вакцинируется, как только это станет для него доступным исходя из приоритетов, определенных медиками", – отметил пресс-секретарь 42-го президента США Анхель Урена.

Билл Клинтон.

Также Обама намерен показать процесс по телевидению или в записи.

"Если (главный инфекционист США) Энтони Фаучи скажет мне, что вакцина безопасна и можно сделать прививку от COVID-19, я сделаю это", – пояснил 44-й президент.

Барак Обама.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не может быть привит российской вакциной против COVID-19, поскольку препарат еще не сертифицирован, а глава государства не может быть добровольцем на испытаниях.