Итак, с сегодняшнего дня Государственная нефтяная компания Венесуэлы Petroleos de Venezuela (PdVSA) с легкой руки Минфина США оказалась в полной изоляции. Согласно введённым против неё санкциям, все активы компании на территории США ($7 млрд) заблокированы, равно как любые транзакции и сделки. Разумеется, прекращаются и закупки нефти у PdVSA, которая основную выручку получала за счет экспорта в США.

Таким образом, Венесуэла лишается дополнительных $11 млрд доходов в год, а PdVSA вынуждена будет работать “за спасибо”, ведь вторым после США покупателем венесуэльской нефти является Китай и то, “покупатель” это условно, ведь Пекин получает “черное золото” бесплатно, в счет долгов режима Мадуро.

Кроме того под санкции попал Центральный банк Венесуэлы и все госструктуры страны и официальные представители, подчиненные режиму непризнанного в мире президента.

Ситуация для Мадуро, мягко говоря, патовая. Ведь, по сути, Вашингтон ввел в действие нефтяное эмбарго против страны, которая существовала последние несколько лет исключительно за счет экспорта нефти, получения кредитов и торговли наркотиками. Теперь прибыль от главного достояния страны – нефти, будет сведена к нулю, кредиты мало кто рискнет дать режиму социалистов, а доходы от наркотиков вряд ли в полной мере смогут обеспечить лояльность Мадуро всех ветвей власти и силовых структур.

Разумеется, в ближайшие дни, если Мадуро таки не решится отправиться рейсом в Ростов, измены родины от вооруженных сил и полиции ожидать не стоит. Будет выдержана пауза, у которой срок может быть месяц или два. А после, когда нехватка ресурсов для удовлетворения лояльности абсолютно всех станет очевидной, крах Мадуро будет неизбежным.

Но, чем дольше Николас Мадуро задерживается в Венесуэле, тем выше риски, что его сдадут лояльные же ему силовики из меркантильных соображений “подороже” и тогда его уж очно никакой Ту-160 не спасет.

Кстати, ещё в 2017 году в статье "Новые санкции против России сначала отрепетируют на Венесуэле" я рассуждал о том, насколько Венесуэла и Россия между собой похожи и, что США могут провести эксперимент по оказанию давления именно на этой стране, а после переключиться на РФ, от экспорта нефти которой зависит куда больше партнеров Вашингтона и риски куда выше. Что же, похоже, эксперимент достиг своего апогея, а исходя из результатов, думаю, в Вашингтоне сделают определенные выводы. Пока - наблюдаем!

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