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''Тревожные события'': Папа Римский сделал резкое заявление о войне на Донбассе

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Папа Римский Франциск заявил, что обеспокоен длящимся военным конфликтом на Донбассе.

Понтифик также отметил, что за последние пять лет в Украине произошли "новые тревожные события в Черном море". Однако в своей речи он не упомянул Россию, передает DW.

Глава Ватикана призвал придерживаться "мирного пути урегулирования конфликта" и выступил за уважение международного права, которое он назвал "фундаментом безопасности и сосуществования во всем регионе".

Папа Римский

Папа Римский

getty

"С этой целью важны инструменты, гарантирующие свободное осуществление религиозных прав", – акцентировал Франциск.

Папа Римский сообщил, что будет развивать начатые уже ранее гуманитарные проекты, направленные на помощь украинского населения, страдающего от конфликта прежде всего в восточных областях страны. Он заявил о намерении привлечь еще больше внимания и к другим гуманитарным вопросам, один из которых касается участи многочисленных заключенных.

Ранее сообщал, что Папа Римский Франциск в ходе традиционного рождественского обращения "Urbi et Orbi" ("К городу и миру") упомянул Украину.

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Тема
Война на Донбассе
Персона
Папа Римський Франциск
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